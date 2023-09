Κόσμος

Αποχώρηση Μενέντεζ: Προσδοκίες από την Τουρκία για τα F-16, “φρένο” από τις ΗΠΑ

Αισιόδοξοι για την απόκτηση των F-16 εμφανίζονται οι Τούρκοι, ενώ οι Αμερικανοί τους θέτουν και πάλι τους όρους για την πώλησή τους.

Καταιγισμός εξελίξεων αναμένεται το επόμενο διάστημα γύρω από όλα τα ζητήματα αναφέρουν πηγές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. Και όλα αυτά φαίνεται να συνδέονται με την αποχώρηση Μενέντεζ.

Για την ένταξη του ΝΑΤΟ: Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στον Αμερικανό γερουσιαστή Μπεν Κάρντιν ο οποίος αντικατέστησε τον Μενέντεζ ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει την υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Τις τελευταίες ώρες φαίνεται διαρρέει ότι αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα των F16. Σύμφωνα με τη Χουριέτ θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για την Τουρκία στο θέμα των F16. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ δήλωσε στην εφημερίδα «η επικοινωνία και ο συντονισμός (με τις ΗΠΑ) συνεχίζονται. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν θετικές, συγκεκριμένες εξελίξεις το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Εξελίξεις αναμένονται και στο θέμα των F35.

O ανταποκριτής Χαμπέρτουρκ από Ουάσινγκτον επικαλείται πηγές του Κογκρέσου ότι εντός 3-4 εβδομάδων θα εγκριθεί η πώληση F35 στην Ελλάδα.

Μπορει η Αγκυρα να πανηγυριζει από τον παραγκωνισμο του Μπομπ Μενέντεζ όμως η υποθεση της πωλησης των f-16 στην Τουρκια συνεχίζει να σκοντάφτει στις ίδιες ενστάσεις που είχε ο φιλέλληναςας γερουσιαστής και τις οποίες έχουν υιοθετήσει και άλλα ανώτατα στελέχη του Κογκρέσου οι οποίοι δηλώνουν ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ.Τσίτσας.

Χθες είχαμε ομοβοροντία δηλώσεων για το θέμα.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς (Gregory Meeks) δηλωσε ότι «δεν είναι ακόμα έτοιμος να υποχωρήσει. Αναμένει πρώτα την επικύρωση από το τουρκικό Κοινοβούλιο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, να συνεχίσει η Τουρκία να κατευνάζει τις εντάσεις με τους γείτονές της και να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των παράνομων ρωσικών οικονομικών ροών. «Έχω κάποια από τα ίδια ζητήματα που είχε και ο κ. Μενέντεζ. ... Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για μένα», δήλωσε ο κ. Μικς.

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε έναν πραγματικό, ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ που είναι εκεί ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε…. Είναι ένα παιχνίδι, περιμένουμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γερουσιαστής Τζιμ Ριτς, (Jim Risch), o οποίος δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σχετικά με την αντίθεσή του στην πώληση των F-16 προσθέτοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Τούρκο ηγέτη. «Ο Ερντογάν θα μπορούσε να το έχει επιλύσει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Τους είπα ευθέως ότι μέχρι να ενταχθούν η Φινλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, τα F-16 δεν πρόκειται να μετακινηθούν, τελεία και παύλα. Οπότε το γνωρίζει αυτό».

Τέλος ενας από τους πιο σφοδρούς επικριτές της Τουρκίας, ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χολεν δήλωσε και αυτός ότι «όσον αφορά την απόκτηση των F-16 από την Τουρκία το αμερικανικό Κογκρέσο δεν θα δεχτεί καμία πώληση μέχρι να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Θα συνεχίσω να πιέζω για να διασφαλίσω ότι η Τουρκία δεν θα λάβει τα F-16 μέχρι η Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και μέχρι να δούμε μια δέσμευση από την Τουρκία για το σεβασμό του εναέριου χώρου της Ελλάδας και να σταματήσει την επιθετικότητά της προς τους Κούρδους συμμάχους μας στη Συρία».





