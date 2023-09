Τεχνολογία - Επιστήμη

“Daniel” και “Elias”: Η πρώτη “σύγκριση” των δύο κακοκαιριών (πίνακας)

Ποιο από τα δύο φαινόμενα παρουσίασε μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης και ποιες περιοχές επλήγησαν από καθένα. Τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η Θεσσαλία και η Εύβοια είναι από τις περιοχές της χώρας που δέχτηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια των κακοκαιριών «Daniel» και «Elias».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ύψη αυτά όπως τα κατέγραψαν μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, με στόχο μια πρώτη σύγκρισή τους.

Τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν κατά την κακοκαιρία Daniel ήταν μεγαλύτερα στη Θεσσαλία, ενώ στην Εύβοια (με εξαίρεση τους σταθμούς σε Ωρεούς και Στενή) τα ύψη βροχής της κακοκαιρίας Elias ήταν μεγαλύτερα.

Η σύγκριση των κακοκαιριών στην πόλη του Βόλου

Σε ότι αφορά τον σταθμό της πόλης του Βόλου, παρότι τα αθροιστικά ύψη βροχής της κακοκαιρίας Daniel ήταν μεγαλύτερα από αυτά της κακοκαιρίας Elias, η δεύτερη εκδηλώθηκε με πιο ραγδαίες βροχοπτώσεις. Έτσι το μέγιστο αθροιστικό ύψος βροχής 6ώρου κατά την κακοκαιρία Daniel ήταν 159,6 χιλιοστά (05/09, 06:10-12:10) ενώ το μέγιστο αθροιστικό ύψος βροχής 6ώρου της κακοκαιρίας Elias ήταν 201.6 χιλιοστά (27/09, 16:30-22:30), μεγαλύτερο επομένως κατά περίπου 26%.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Βόλου έχουν υποστεί ολοκληρωτικές καταστροφές, αφού οι δύο κακοκαιρίες χτύπησαν την πόλη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες.

