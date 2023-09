Κοινωνία

Του έστελναν ναρκωτικά μέσω ταχυδρομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του νεαρού που συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε τα δέματα.

-

Συνελήφθη, χθες(28/9) στην Αθήνα, 22χρονος, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, μέσω αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων από τρίτες χώρες, ποσότητας κάνναβης στην Ελλάδα, εντοπίσθηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος στον κατηγορούμενο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών οι οποίοι συνέλαβαν τον 22χρονο κατά την παραλαβή του δέματος.

Εντός του δέματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 276,8 γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης σε 4 πλαστικές συσκευασίες,

12 μεταλλικές συσκευές ατμίσματος που περιείχαν υγρό με την ουσία τετραϋδροκανναβιόλη (THC) συνολικού βάρους 323,2 γραμμαρίων,

15 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν 150 ζελεδάκια με την ουσία THC συνολικού βάρους 589 γραμμαρίων,

2 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν -20- συσκευασίες μπισκότων με την ουσία THC συνολικού βάρους -157,2- γραμμαρίων,

3 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν πλάκα σοκολάτας με την ουσία THC συνολικού βάρους 208,5 γραμμαρίων και

45 αυτοσχέδια τσιγάρα που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού βάρους -36,5- γραμμαρίων.

Από έρευνα στην οικία του 22χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 1,3 γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

τα χρηματικά ποσά των 200 ευρώ και 220 δολαρίων Η.Π.Α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας