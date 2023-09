Οικονομία

Τραμ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Φιλανθρωπικός Αγώνας και Ιστορικός Περίπατος θα φέρουν αλλαγές στα κυριακάτικα δρομολόγια.

Εκτός λειτουργίας θα είναι την Κυριακή 1 Οκτωβρίου η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 14:00, λόγω της διεξαγωγής του «7ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης» και του «15ου Αγώνα δρόμου και Περιπάτου "Race for the Cure"».

Όπως ανακοίνωσε σχετικά, η ΣΤΑΣΥ, η σύνδεση της Γραμμής 7 του ΤΡΑΜ και της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ, θα γίνεται μέσω της λεωφορειακής γραμμής Α2 στις στάσεις «Μαρίνα Αλίμου» για το Τραμ και «Συγγρού-Φιξ» για το Μετρό.

Το επιβατικό κοινό μπορεί επίσης να εξυπηρετηθεί μέσω των λεωφορειακών γραμμών:

Β2: ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ (ΜΕΣΩ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)

126: ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (ΑΠΟ ΟΔΟ NAΪΑΔΩΝ) ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ