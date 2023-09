Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Άριστη η συνεργασία μου με την Ειρήνη Αγαπηδάκη

Το σχόλιο του Υπουργού Υγείας ως απάντηση σε δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με την υφυπουργό Υγείας. «Πυρά» από την αντιπολίτευση.

-

Δήλωση του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με δημοσιεύματα.

Ειδικότερα στη δήλωσή του ο υπουργός τονίζει: «Στην πολιτική μου διαδρομή βρέθηκα πάμπολλες φορές αντιμέτωπος με κακόβουλα σχόλια ή εντελώς αστήρικτα δημοσιεύματα που κακοποιούσαν βάναυσα την αλήθεια. Συνήθως τα παρέκαμπτα, γνωρίζοντας ότι το ψέμα έχει " κοντά ποδάρια" και ότι τέτοιου τύπου δήθεν δημοσιογραφικές προσεγγίσεις δεν παράγουν τίποτα άλλο παρά μόνο προσβολή στο δημοσιογραφικό λειτούργημα.

Μπροστά σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, που ... ανακαλύπτει προβλήματα στις σχέσεις μου με την Ειρήνη Αγαπηδάκη και εμπλέκει και τον γνωστό διανοούμενο και συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη (!) βρέθηκα και χθες.

Το χαρακτήρισα ανάξιο σχολιασμού, καθώς είναι εντελώς ψευδές και περιγράφει μια πραγματικότητα εντελώς φανταστική. Επανέρχομαι ωστόσο επειδή κάποιοι εξακολουθούν να διαδίδουν ψιθύρους. Για να τελειώνουμε: η συνεργασία μου με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ήταν και είναι άριστη, όπως επίσης και με τους δύο υφυπουργούς.

Όσο για την επιλογή του συντάκτη να εμπλέξει τον Απόστολο Δοξιάδη, δημιουργό με τον οποίον με συνδέει μακρά και βαθιά φιλία και τιμώ βαθύτατα για το έργο του, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι εντελώς γελοία. Αιδώς Αργείοι...».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετείχε στην συγγραφή μελετών οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί από τη Novartis. Εάν τα δημοσιεύματα ισχύουν, η κ. Αγαπηδάκη οφείλει άμεσα να υποβάλει την παραίτηση της και το Μέγαρο Μαξίμου να απολογηθεί για την επιλογή του. Η κυβέρνηση που προσπάθησε να «ξεπλύνει» το τεράστιο σκάνδαλο με ολέθριες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, ενώ εώς και σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ευρώ από τα κλεμμένα, δεν δικαιούται να σιωπά».

