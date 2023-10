Κόσμος

Ουκρανία - Μπορέλ: Η ΕΕ ετοιμάζει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ασφαλείας

Τι είπε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας για τη συνέχιση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη στρατιωτική βοήθεια και υποσχέθηκε συνεχή υποστήριξη της ΕΕ.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερες δυνατότητες και τις χρειάζεται γρηγότερα», τόνισε ο Μπορέλ με ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι συζήτησε για τη «συνεχή στρατιωτική βοήθεια της ΕΕ» κατά την πρώτη του προσωπική συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Ετοιμάζουμε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Ουμέροφ, νέος υπουργός Άμυνας από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ευχαρίστησε τον Μπορέλ μέσω X για τη «συνεχή υποστήριξη», τονίζοντας ότι η συνάντηση ήταν «ένα σημείο εκκίνησης για μεγάλη συνεργασία».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, οι συζητήσεις για τη στρατιωτική βοήθεια της ΕΕ στην Ουκρανία αφορούσαν μεταξύ άλλων «πυροβολικό και πυρομαχικά, αεροπορική άμυνα, μακροπρόθεσμα προγράμματα βοήθειας, όπως στον ηλεκτρονικό πόλεμο, εκπαιδεύσεις και εντοπισμό της αμυντικής βιομηχανίας» στην Ουκρανία.

