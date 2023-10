Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Μητσοτάκης: Στηρίζω ανεπιφύλακτα τον Νίκο Χαρδαλιά (εικόνες)

"Στόχος της ΝΔ και οι 13 περιφέρειες" τόνισε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τον Βύρωνα, όπου τον υποδέχθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον πατέρα του, Γιώργο. Όλοι μαζί περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους του Βύρωνα και συνομίλησαν με καταστηματάρχες και περαστικούς.

Μιλώντας σε κατοίκους της περιοχής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Αγαπητέ μου Νίκο, φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ για να στηρίξω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του Νίκου Χαρδαλιά, ως του επόμενου Περιφερειάρχη Αττικής.

Το κάνω για λόγους και πολιτικούς, αλλά και για λόγους προσωπικούς. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το δεύτερο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από τότε που και εγώ έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών. Συμπληρώνονται σχεδόν 20 χρόνια από τότε που εκτέθηκα για πρώτη φορά στη λαϊκή κρίση και με τη δική σας στήριξη εκλέχθηκα τότε πρώτος βουλευτής Αθηνών.

Πέραν της φιλικής μας σχέσης, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Νίκο σε μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμες αποστολές. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, δώσαμε μαζί μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη, με την πρωτοφανή πανδημία η οποία χτύπησε την πόρτα πριν από τρία χρόνια.

Και θέλω να σας πω ότι εκτίμησα στον Νίκο όχι μόνο τις διαχειριστικές ικανότητες που όλοι σας γνωρίζετε εδώ, ως δημότες του Βύρωνα, ότι διαθέτει, αλλά εκτίμησα και το τσαγανό και τη διάθεση να βγει μπροστά και να αναλάβει δύσκολες αποστολές. Στην πολιτική πρέπει να μην φοβόμαστε την ευθύνη. Έχει δίκιο ο Νίκος όταν το τονίζει αυτό. Να μην κρυβόμαστε από τα δύσκολα, να στεκόμαστε μπροστά στους πολίτες με θάρρος, να ακούμε την κριτική τους και να προσπαθούμε διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι.

Αυτό σημαίνει να μπαίνουμε στην αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα γρατζουνιστούμε, θα ματώσουμε, θα λασπωθούμε, όμως θα είμαστε εκεί, παρόντες, για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε.

Το κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση και αυτό οφείλει να κάνει και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία την επόμενη πενταετία θα έχει να αναλάβει έναν εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στο συνολικό αναπτυξιακό μας όραμα αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα στέκεται κοντά στην καθεμία και στον καθέναν από εσάς, προκειμένου να μπορούμε να διορθώνουμε χρόνιες παθογένειες, να στηρίζουμε τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας μας, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα.

Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψα, φίλες και φίλοι, τη διάθεσή μας να δώσουμε μια έντονη πολιτική χροιά στις εκλογές για τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Το κάναμε αυτό όχι γιατί μας ενδιαφέρει να βάψουμε τον χάρτη για ακόμα μια φορά γαλάζιο -τον βάψαμε γαλάζιο στις δυο εκλογές, του Μαΐου και του Ιουνίου, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα ποια είναι η πολιτικά κυρίαρχη δύναμη. Το κάναμε, όμως, γιατί θέλαμε να στηρίξουμε πρόσωπα τα οποία θα συμμερίζονται την αντίληψή μας για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και θα μπορούν να υλοποιήσουν, σε συνδυασμό με την κεντρική κυβέρνηση, κρίσιμες πολιτικές επιλογές.

Για σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, αν δεν είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει πολιτική προστασία από μέσα και την έχει υπηρετήσει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αύριο με την Περιφέρεια Αττικής στο καινούριο μας σχέδιο για την πολιτική προστασία.

Ο Νίκος το έχει αποδείξει αυτό. Το έχει αποδείξει ως Δήμαρχος, το έχει αποδείξει στον Υμηττό, το έχει αποδείξει ως Υφυπουργός, το έχει αποδείξει στη συνέχεια ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας -διότι πρέπει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τις Ένοπλες Δυνάμεις πολύ πιο αποτελεσματικά στα επίπεδα της πολιτική προστασίας. Τέτοιους ανθρώπους, λοιπόν, χρειαζόμαστε για να μπορούμε να υλοποιούμε και εμείς το δικό μας όραμα.

Η Περιφέρεια Αττικής για τα επόμενα πέντε χρόνια έχει έναν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο να παίξει. Έχει σημαντικούς πόρους. Πόρους τους οποίους αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε από το καινούργιο ΕΣΠΑ, πόρους τους οποίους πρέπει να διαθέσουμε σε σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία πρέπει να γίνουν σε όλη την Αττική.

Εγώ χαίρομαι για αυτό το οποίο λέει ο Νίκος, ότι θα είναι Περιφερειάρχης και των 66 Δήμων, γειτονιών και των πολλών περισσότερων γειτονιών της Αθήνας. Και ειδικά εκείνων των περιοχών που χρειάζονται περισσότερη κρατική μέριμνα.

Θέλω, λοιπόν, να δώσετε τη δυνατότητα στον Νίκο να κάνει πράξη το δικό του όραμα και να δώσετε και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μπορεί να συνεργαστεί με Περιφερειάρχες με τους οποίους μπορεί να μιλήσει την ίδια γλώσσα. Θέλω να βάλουμε έναν στόχο, έναν στόχο ο οποίος είναι απολύτως εφικτός: η εκλογή της Περιφέρειας Αττικής να τελειώσει αυτή την Κυριακή. Θα τελειώσουμε από τον πρώτο γύρο και θα έρθω πάλι, το βράδυ της Κυριακής, στο εκλογικό κέντρο του Νίκου να γιορτάσουμε μία μεγάλη επιτυχία.

Θα είναι νίκη του Βύρωνα, θα είναι νίκη της Αττικής και, ναι, θα είναι και νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Νίκο καλό αγώνα, καλά κουράγια στην οικογένεια εδώ, που ξέρουμε πόσο πλάτη βάζει για να μπορέσει να στηρίξει τον υποψήφιο και όλα θα πάνε καλά και την Κυριακή θα γιορτάσουμε μία ακόμα μεγάλη πολιτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά».

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στον προσφυγικό, ιστορικό Δήμο του Βύρωνα. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά, γιατί η αγάπη σας για την πόλη μας ξέρουμε ότι είναι διαρκής.

Προσωπικά, σας καλωσορίζω στη γειτονιά στην οποία έπαιξα σαν παιδί, έμαθα γράμματα, ερωτεύτηκα και, το βασικότερο απ’ όλα αυτά, είχα τη δυνατότητα με την εμπιστοσύνη των πολιτών να την υπηρετήσω για 12 συναπτά έτη. Σας υποδεχόμαστε στον Βύρωνα με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες ημέρες. Θέλω κι από δω, από τη γειτονιά μου, να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει και για τη δυνατότητα που μου δίνετε, να μπορώ να υπηρετήσω και τις 66 γειτονιές του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αγαπώ την ευθύνη, είμαι άνθρωπος που είμαι έτοιμος να υπηρετήσω τον σκοπό. Τις επόμενες μέρες θα δώσουμε τον αγώνα τον καλό, για να μπορέσουμε η Αττική να πάει μπροστά και μόνο μπροστά. Και θέλω να είστε σίγουροι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνως δυνατό, μαζί με τους συνεργάτες μας στις 66 γειτονιές του λεκανοπεδίου, για να μπορέσουμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Και προσβλέπουμε στη δική σας συνεργασία, στη δική μας συνεννόηση, για να συγκρουστούμε μαζί με οτιδήποτε έχει στεναχωρήσει κατά καιρούς τους πολίτες. Να αφήσουμε πίσω αγκυλώσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, που αφήνουν μελέτες στα συρτάρια και αφήνουν τα έργα μισά.

Να προχωρήσουμε όλοι μαζί και με συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, να φέρουμε αποτέλεσμα, γιατί το αξίζει η Αττική μας, το αξίζουν οι 66 γειτονιές μας. Θέλω να ξέρετε ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και το εκφράζω εδώ από την πόλη που αγάπησα, που θέλω να συνεχίσω να υπηρετώ.

Στο τέλος της πενταετίας, το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορώ να δικαιώσω την εμπιστοσύνη και τη δική σας και όλων εκείνων των απλών πολιτών, που κάθε μέρα με την κριτική τους, κάθε μέρα με τις συμβουλές τους μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι όχι μόνο ως Περιφερειάρχες και ως Δήμαρχοι, αλλά το κυριότερο καλύτεροι ως άνθρωποι. Γιατί ως καλύτεροι άνθρωποι μπορούμε να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο και είμαι έτοιμος να αναλάβω και αυτή την ευθύνη. Σας καλωσορίζουμε».

