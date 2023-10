Πολιτική

Εκλογές: Τεντόμας, Κονδύλης, Παπαναστασίου στον “δρόμο προς τις κάλπες” (βίντεο)

Ο υποψήφιος σύμβουλος και έως τώρα Αντιδήμαρχος στον Δήμο Αθηναίων και οι νυν Δήμαρχοι Αλίμου και Αγρινίου αναφέρονται στο διακύβευμα της κάλπης της Κυριακής.

Λίγες ημέρες απομένουν για τις κρίσιμες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Την Δευτέρα, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, φιλοξενήθηκαν οι: Χρήστος Τεντομάς (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων - Αντιδήμαρχο Αθηναίων με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη), Ανδρέας Κονδύλης (νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου) και Γιώργος Παπαναστασίου, (νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Αγρινίου).

Παρακολουθήστε το βίντεο με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων:





