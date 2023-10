Κοινωνία

“Πειρατεία” - Συνδρομητική τηλεόραση: Προφυλακιστέοι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο εκ των δέκα συνολικά κατηγορουμένων στην υπόθεση του κυκλώματος των πειρατικών λογισμικών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους για σωρεία κατηγοριών οι δύο θεωρούμενοι ως επικεφαλής στο κύκλωμα των "πειρατών" λογισμικών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Μετά από πολύωρη διαδικασία για τις απολογίες συνολικά δέκα κατηγορουμένων στην υπόθεση του πειρατικού κυκλώματος συνδρομητικής τηλεόρασης , Ανακρίτρια και Εισαγγελέας, έκριναν προσωρινά κρατουμένους τον φερόμενο ως αρχηγό και τον υπαρχηγό της δομημένης οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ σε κάποιους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Στην δικογραφία για την υπόθεση της δράσης του κυκλώματος περιλαμβάνονται βαριές κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους οι δικαστικές αρχές , η οργάνωση φαίνεται να αποκόμιζε κέρδη που ξεπερνούν τα 24 εκατ. ευρώ, με την ζημιά σε πλατφόρμες συνδρομητικών καναλιών να υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν στοιχεία για την εμπλοκή άλλων 7 προσώπων τα οποία ωστόσο ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως ενώ εκτιμάται πως στο κύκλωμα είχαν ρόλο και άλλα πρόσωπα.

