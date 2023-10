Life

“The 2Night Show”: Η αποκάλυψη της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου για τη δυσκολία στην εγκυμοσύνη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της η παρουσιάστρια.

-

Αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου ήταν καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή “The 2Night Show”.

«Ο γιατρός μου είπε ότι μπορεί να μην γεννήσω το παιδί», είπε και εξήγησε πως στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης χρειάστηκε να κάνει αμνιοπαρακέντηση.

«Περίμενα τα αποτελέσματα και ήμουν σε άθλια κατάσταση. Έλεγα στον Βασίλη "δεν μας παίρνει ο γιατρός, μάλλον δεν θέλει να μας πει την αλήθεια"», είπε και σημείωσε πως:

«Γενικά είχα εύκολη εγκυμοσύνη αλλά απ’ όταν έκανα μία τηλεοπτική εμφάνιση και μετά ξέσπασε μία θύελλα αντιδράσεων και έκτοτε είχα πάρα πολλές επιπλοκές. Τα πήρα πολύ μέσα μου.

«Περίμενα 14 ημέρες για τα αποτελέσματα και ήμουν σε άθλια κατάσταση. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, είχα σκάσει. Έπρεπε να κάνω αμνιοπαρακέντηση στον όγδοο μήνα, δεν το ‘χω πει ποτέ. Ο γιατρός με ενημέρωσε ότι πρέπει να είμαι σε πλήρη ακινησία και ότι μπορεί να γεννήσω τα επόμενα 24ωρα», περιέγραψε και εξομολογήθηκε πως:

«Το πιο δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να μπω σε μία διαδικασία εξετάσεων, ο γιατρός μου είπε ότι έχει δει κάτι και ότι έπρεπε να πάρουμε δείγμα για να δούμε τα αποτελέσματα. Του λέω: ποιο είναι το χειρότερο σενάριο; Μου λέει: να μην κρατήσεις το παιδί. Έπαθα σοκ.

Τα περισσότερα κιλά της εγκυμοσύνης τα πήρα εκεί από το άγχος και τη στεναχώρια, συνολικά πήρα 30 κιλά» ανέφερε κλείνοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας