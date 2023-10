Life

“Το Πρωινό”: Η Αθηνά Ωνάση στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται η "χρυσή" κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση. Σε ποιο νησί βρίσκεται. Η αποκάλυψη της εκπομπής "Το Πρωινό".

-

Μετά από πολλά χρόνια η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1, «τΤο Πρωινό» , η "χρυσή" κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση έφτασε το πρωί της Δευτέρας στο νησί των ανέμων μαζί με φίλες της, ενώ είναι άγνωστο πότε θα φύγει από τη χώρα μας, ή αν θα επισκεφτεί κάποιο άλλο μέρος.

Η Αθηνά Ωνάση βγήκε από το αεροπλάνο φορώντας ένα μαντίλι, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά της και να μη γίνει αντιληπτή από κανέναν.

Η τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα είχε γίνει πριν από 16 χρόνια, όταν είχε έρθει μαζί με τον τότε σύζυγό της Αλβάρο για ιππικούς αγώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας