Εκλογές: ο Γιάννης Πρωτούλης στον ΑΝΤ1 για την Περιφέρεια Αττικής (βίντεο)

Τι απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιάννης Πρωτούλης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, με την «Λαϊκή Συσπείρωση» που στηρίζεται από το ΚΚΕ.

Λίγες ημέρες απομένουν για τις κρίσιμες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Την Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, φιλοξενήθηκε ο Γιάννης Πρωτούλης, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, με την παράταξη "Λαϊκή Συσπείρωση" που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ, ο οποίος μεταξύ άλλωνν, απάντησε γιατί θα πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν τον συνδυασμό του, αν τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να λύσει ο επόμενος Περιφερειάρχης Αττικής αφορούν την διαχείριση των σκουπιδιών και το κυκλοφοριακό, καθώς και για το κατά πόσον η Αττική είναι οχυρωμένη σε μια περίπτωση καταρρακτώδους βροχής, όπως αυτή στην Θεσσαλία.

Παρακολουθήστε την συζήτηση του Γιάννη Πρωτούλη με τον Νίκο Χατζηνικολάου:

