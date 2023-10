Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Ταίναρο: Διάσωση δεκάδων ανθρώπων από δεξαμενόπλοιο

Ένα δεξαμενόπλοιο εντόπισε και περισυνέλλεξε τους μετανάστες στα ανοιχτά του Ταινάρου. Η "ταρίφα" που πλήρωσαν μετανάστες για να φτάσουν στη Σύμη.

Στην περισυλλογή περίπου 90 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια δυτικά του Ακρωτηρίου Ταινάρου προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλοιο, με συντονισμό του ενιαίου κέντρου επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Χθες το πρωί, στην παραλία Αγίου Νικολάου νομού Σύμης, εντοπίστηκαν άλλοι συνολικά 82 μετανάστες –42 άνδρες, 15 γυναίκες, 13 αγόρια και 12 κορίτσια–, όλοι καλά στην υγεία τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι ξεκίνησαν προχθές Δευτέρα από τα τουρκικά παράλια με δυο μηχανοκίνητες λέμβους και αποβιβάστηκαν στη παραλία του Αγίου Νικολάου.

Κατά δήλωσή τους, κατέβαλαν χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ ο καθένας και η καθεμία για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Οι λέμβοι καταστράφηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σύμης, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

