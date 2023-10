Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” – “Elias”: Καθαρίζεται το παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας (εικόνες)

Ξεκίνησε ο καθαρισμός του παραλιακού μετώπου της Μαγνησίας, το οποίο έγινε αγνώριστο μετά τις δύο κακοκαιρίες.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων ανέλαβαν, με την προσφορά της εταιρίας AntiPollution, μέλος του V Group, το έργο για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου του Παγασητικού, τηρώντας τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα εργασιακής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η αποκατάσταση ξεκίνησε την Παρασκευή 29/9 από την παραλία της Νέας Αγχιάλου, η οποία είναι «αγνώριστη» από την μεγάλη συγκέντρωση υλικών. Μετά την απομάκρυνση του μεγάλου όγκου των υλικών θα ακολουθήσει εθελοντικός καθαρισμός, με την συμμετοχή και των ναυτοπροσκόπων, για την συλλογή των μικροπλαστικών και των μικροαντικειμένων.

Στο παραλιακό μέτωπο όλης της Μαγνησίας έχει καταλήξει τεράστιος όγκος υλικών από την ενδοχώρα που χρήζει απομάκρυνσης. Απαιτείται μια κοινή δράση σε συνέχεια των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών για τον καθαρισμό των παράλιων του Πηλίου από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, με το σκάφος Typhoon και στελέχη στο πεδίο και από την Antipollution, με συνεργεία στις πληγείσες περιοχές. Σε συνέχεια έκτακτης χρηματοδότησης η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους και το Λιμενικό Σώμα, θα δρομολογήσει ώστε τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει η συλλογή των αυτοκινήτων και των ογκωδών αντικειμένων από το παραλιακό μέτωπο και το βυθό των περιοχών της Μαγνησίας που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Την επόμενη περίοδο θα οργανωθούν και μια σειρά από εκτενείς δράσεις καθαρισμών των παράλιων σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και φυσικά τους Δήμους, ενώ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου καθαρίζονται τα ύδατα αρμοδιότητάς του.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντική κρίνεται, αναμφισβήτητα, τόσο κατά την διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων, όσο και μετά, η επιτυχημένη διαχείριση δεκάδων δύσκολων συμβάντων καθώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, από τα στελέχη και την ηγεσία του Λιμεναρχείου Βόλου.

