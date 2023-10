Κόσμος

Βενετία: Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από τη φονική βουτιά (εικόνες)

Ασύλληπτη τραγωδία, με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και επιζήσαντες που μάχονται για τη ζωή τους.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ξένοι τουρίστες, και άλλοι 18 τραυματίστηκαν, οι 4 από τους οποίους νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στο Μέστρε, στη Βενετία, και έπιασε φωτιά, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ο υπεύθυνος συγκοινωνιών του δήμου της Βενετίας Ρενάτο Μποράζο.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στο λεωφορείο επέβαιναν πολίτες της Ουκρανίας, ενώ κατά πληροφορίες ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης τουρίστες από τη Γερμανία. Ο οδηγός ήταν Ιταλός, 40 ετών, με επτά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο παιδιά.

Πρόκειται για το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της Βενετίας.

Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπουνιάρο έκανε γνωστό ότι κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους στην πόλη του. Τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε στο λεωφορείο πριν από την πτώση του

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Il Gazzettino, το λεωφορείο που μετέφερε αλλοδαπούς σε κάμπινγκ κοντά στη Βενετία, φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες πριν από την πτώση του από οδογέφυρα, στην περιοχή του Μέστρε.

Ο οδηγός φέρεται να προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την πτώση του λεωφορείου σε σιδηροτροχιά, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οδογέφυρα.

