Πολιτική

Μεϊκόπουλος για επίσκεψη Κασσελάκη στην Θεσσαλία: ήταν θεία μου, δεν ήταν στημένο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στον Βόλο.

-

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, επιβεβαίωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ότι το σπίτι που επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την περιοδεία του στον Βόλο, ήταν συγγενικού του προσώπου και πιο συγκεκριμένα της θείας του.

Σχετικά με το περιστατικό, ο Στέφανος Κασσελάκης, είχε δεχθεί τα "πυρά" της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε λόγο για "στημένο" βίντεο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε σχετικά με το περιστατικό πως "Εγώ δεν αρνούμαι συγγένεια. Η γυναίκα είναι η γυναίκα του θείου μου και το σπίτι είναι το πατρικό της" και τόνισε ότι δεν παύει να είναι πλημυρροπαθής και μάλιστα αυτή τη στιγμή φιλοξενείται σε άλλο σπίτι.

"Ξεκίνησε μια περιοδεία σε μια περιοχή που δέχθηκε το σφοδρότερο κίνημα της κακοκαιρίας, το σπίτι είναι μες τη λάσπη. Φυσικά και ήξερα ποιο ήταν το σπίτι της θείας μου και ότι είχε πλημμυρίσει. Πολλοί κάτοικοι είχαν βγει έξω και καλούσαν τον κύριο Κασσελάκη να επισκεφθεί το σπίτι τους", είπε και τόνισε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε πάνω από 20 σπίτια στην περιοχή.

Oταν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ρωτήθηκε γιατί δεν χαιρέτησε την θεία του όταν επισκέφθηκαν το σπίτι της μαζί με τον Στέφανο Κασσελάκη, απάντησε: "Kαταρχάς δεν με δείχνει το πλάνο, είπα ένα ''γεια'', αυτό είναι το θέμα;".