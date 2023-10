Οικονομία

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: Tα πρώτα μέτρα στήριξης για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα αρωγής για το σύνολο του αγροτικού κόσμου στη Θεσσαλία που επλήγη

-

Τη Θεσσαλία επισκέπτεται σήμερα ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ο κ. Βοϊτσεχόφσκι θα έχει την ευκαιρία να δει ιδίοις όμμασι τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες από τις θεομηνίες Daniel και Elias.

Επίσης, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα πρώτα μέτρα αρωγής για το σύνολο του αγροτικού κόσμου στη Θεσσαλία που επλήγη.

Επιπλέον, από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ανακοινωθεί και μια σειρά θεματικών ξεχωριστών ημερίδων για τα προϊόντα που έχουν πληγεί.

Μεταξύ άλλων αυτές θα αφορούν τους κτηνοτρόφους, το βαμβάκι, το καλαμπόκι όπου και θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις αναφορικά με τα μέτρα αποκατάστασης και ενίσχυσης των παραγωγών που έχουν πληγεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα