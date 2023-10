Καιρός

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Που αναμένονται οι όμβροι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή, θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 25 με 27 και κατά τόπους τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Για την Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αρχικά αίθριος. Σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικούς όμβρου και μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν το μεσημέρι-απόγευμα όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ηπείρου ενδέχεται να εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν το μεσημέρι-απόγευμα όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 και τοπικά στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 με 27 και στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός. Τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 25 με 27 και κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου.

