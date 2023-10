Αθλητικά

Guardian - OAKA: Το σκέπαστρο Καλατράβα ίσως αφαιρεθεί μόνιμα

Τι ακριβώς λέει το δημοσίευμα-βόμβα, το οποίο επικαλείται ελληνικές τεχνικές και διοικητικές πηγές.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα της ημερήσιας εφημερίδας του Λονδίνου Guardian, σύμφωνα με το οποίο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της οριστικής αποκαθήλωσης του Σκεπάστρου Καλατράβα από το ΟΑΚΑ, δηλαδή της έλλειψης αντικειμενικής δυνατότητας να επιλυθεί με οποιαδήποτε επισκευή, το διαπιστωθέν πρόβλημα στατικότητας του σκεπάστρου.

Το δημοσίευμα τιτλοφορείται "Ολυμπιακά Βασανιστήρια: Η Ελλάδα σκέπτεται να αποσυναρμολογήσει τη στέγη του Σταδίου των Αγώνων" και επακριβώς αναφέρει:

«Ήταν μια στέγη που συμβόλιζε την ολυμπιακή δόξα: ένας γιγάντιος θόλος από λευκό χάλυβα που έπεφτε πάνω από ένα στάδιο που θα αποτελούσε όχι μόνο το επίκεντρο των Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, αλλά και το έμβλημα του θεαματικού στυλ με το οποίο θα διεξαγόταν η διοργάνωση, ένα έργο όμως που εξετάζεται πλέον και το ενδεχόμενο να ξηλωθεί.

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, το μεσογειακό έθνος ήρθε αντιμέτωπο με μια πολύ διαφορετική αφήγηση, καθώς η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το στάδιο των 70.000 θέσεων θα κλείσει “επ’ αόριστον” λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του χαλύβδινου στεγάστρου του Καλατράβα. Το δίτοξο στέγαστρο – προάγγελος των μεταγενέστερων έργων του Ισπανού αρχιτέκτονα – δεν είχε καταφέρει να “ανταποκριθεί στα νομικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας”, σύμφωνα με τον φορέα δημόσιας περιουσίας που είχε αναλάβει την επιθεώρηση του χώρου.

Το κοντινό ποδηλατοδρόμιο, που καλύπτεται από παρόμοια κατασκευή, θα έπρεπε επίσης να κλείσει, επειδή και αυτό είχε παρουσιάσει σημάδια αστάθειας. “Θα ήταν επιφανειακό και ακόμη και ανόητο να δώσουμε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα… ή να πούμε πότε θα ανοίξει είτε το ποδηλατοδρόμιο είτε το στάδιο”, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στους δημοσιογράφους την Τρίτη. Η τύχη των εγκαταστάσεων, πρόσθεσε, θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη επιθεώρηση από μια επαγγελματική ένωση μηχανικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση για τα δημόσια έργα.

Αλλά μέχρι την Τετάρτη, καθώς το κόστος του να κλείσει το στάδιο γινόταν εμφανές, με την προοπτική να ακυρωθούν δεκάδες εκδηλώσεις – συμπεριλαμβανομένης μιας sold-out συναυλίας των Coldplay το επόμενο έτος – οι αξιωματούχοι άρχισαν να ψιθυρίζουν το αδιανόητο: ίσως ήταν καιρός να αποσυναρμολογηθεί η περίφημη οροφή συνολικά. Σκουριά είχε βρεθεί όχι μόνο κατά μήκος των χαλύβδινων καλωδίων και των τόξων της, αλλά ακόμη και στους κοχλίες που τη συγκρατούσαν. “Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό το σημείο”, δήλωσε μια καλά πληροφορημένη πηγή. “Ίσως θα πρέπει να κατέβει”.

Ο Καλατράβα έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν τον εαυτό του για την κριτική που δέχθηκε για έργα που ενώ ήταν περίπλοκα και εντυπωσιακά, στη συνέχεια αποδείχθηκαν προβληματικά – σε μια περίπτωση, μια στέγη που είχε διαρροή σε ένα οινοποιείο στη βόρεια Ισπανία. Αλλά στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα ήταν η ανεπαρκής συντήρηση που κατηγορήθηκε για τη δυσχερή κατάσταση του Ολυμπιακού Σταδίου και, μάλιστα αυτό συμβαίνει σχεδόν σε κάθε άλλη εγκατάσταση που κατασκευάστηκε για τους αγώνες.

“Είναι γνωστό ότι το [ολυμπιακό συγκρότημα του ΟΑΚΑ] δεν είχε συντηρηθεί επί δύο δεκαετίες”, έγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε διαδικτυακή ανάρτηση. “Ποιος δεν νιώθει απογοήτευση όταν βλέπει τις εικόνες τόσο σημαντικών εγκαταστάσεων που έχουν αφεθεί στην τύχη τους για τόσα χρόνια;”, κατήγγειλε ο ηγέτης της κεντροδεξιάς.

Η έλλειψη συντήρησης πίσω από τις εγκαταστάσεις που τώρα στέκονται άδειες, βεβηλωμένες και εγκαταλελειμμένες, έχει αποδοθεί, κυρίως, στις περικοπές στον προϋπολογισμό που αναγκάστηκαν να κάνουν οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις κατ’ εντολή των διεθνών δανειστών, αφού η πληγείσα από το χρέος χώρα απέφυγε οριακά τη χρεοκοπία –και την εκδίωξη από την ευρωζώνη– στα τέλη του 2009.

Ο πρώην υπουργός Σπύρος Κοντονής δήλωσε: “Δεν υπήρχαν τα χρήματα για τη συντήρηση του ΟΑΚΑ. Ο χώρος είχε αφεθεί στο έλεος του Θεού από το 2004 έως το 2014. Ακόμη και οι προσπάθειες των υπαλλήλων του υπουργείου να βρουν το φάκελο του Ολυμπιακού Σταδίου είχαν αποβεί άκαρπες”, υποστήριξε ο Κοντονής, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. “Δεν μπορούσαμε καν να βρούμε τον φάκελο του έργου… Αναγκαστήκαμε να τον ζητήσουμε από το γραφείο του Καλατράβα στην Ισπανία”.

Δεν είναι όλοι οι μηχανικοί πεπεισμένοι ότι τα στέγαστρα κινδυνεύουν με άμεση κατάρρευση. Ορισμένοι που εργάστηκαν για το σχεδιασμό το 2003 πιστεύουν ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από καταστροφές φέτος, από ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέχρι πυρκαγιές και πλημμύρες, μπορεί να ενήργησαν βιαστικά από φόβο μήπως βρεθούν σε δύσκολη θέση.

Αυτό που κάποτε ήταν μια στιγμή ολυμπιακής δόξας, θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια εξωφρενική τρέλα, με πολλούς Έλληνες να θεωρούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπεύθυνους για την επιτάχυνση του βουνού του χρέους που προκάλεσε την παραλίγο οικονομική κατάρρευση της χώρας. “Ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πόσο μας κόστισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004”, κατήγγειλε η αριστερή εφημερίδα Αυγή σε κύριο άρθρο της αυτή την εβδομάδα. “Οι απόψεις συγκλίνουν στα 20 δισ. ευρώ… Τα λεγόμενα ολυμπιακά έργα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνέβαλαν αποφασιστικά στο να χρεοκοπήσει το ελληνικό κράτος λίγα χρόνια αργότερα”, έγραψε η εφημερίδα.

Ό,τι κι αν συμβεί τις επόμενες ημέρες και μήνες, η περίφημη στέγη του Καλατράβα θα μείνει στη μνήμη όχι ως έμβλημα θριάμβου -το κατόρθωμα μιας μικρής χώρας που πήδηξε στο μέλλον διοργανώνοντας σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που θεωρούνται από τους καλύτερους που έγιναν ποτέ- αλλά για όλα όσα δεν ήταν.

“Έχει γίνει σύμβολο της κατάρρευσης του αφηγήματος του εκσυγχρονισμού της Ελλάδας”, δήλωσε στον Guardian για το στέγαστρο ο Γιάννης Τσίρμπας, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. “Περισσότερο από ποτέ γνωρίζουμε τώρα ότι ο εκσυγχρονισμός [της Ελλάδας] ήταν ακριβώς αυτό: ένα αφήγημα και όχι η πραγματικότητα».

