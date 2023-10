Κόσμος

Τραμπ: Γιατί αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην δικηγόρου του

Η πλευρά του κ. Κόεν επανέλαβε χθες πως η μήνυση και αγωγή ήταν απλά προσπάθεια εκφοβισμού και τακτική αντεκδίκησης.Τι αναφέρει ο Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε μέσω νομικών εκπροσώπων του ειδοποίηση πως αποσύρει τη μήνυση και αγωγή την οποία είχε υποβάλει εναντίον του πρώην δικηγόρου, Μάικλ Κοέν. Ο Τραμπ υπέβαλε την αγωγή εναντίον του για χρόνια πιστού δικηγόρου του, ανθρώπου εξ απορρήτων και «fixer» του, τη 12η Απριλίου, απαιτώντας τουλάχιστον μισό δισεκατομμύριο ευρώ από τον ποινικολόγο επειδή κατέθεσε εναντίον του ενώπιον σώματος ενόρκων δικαστηρίου του Μανχάταν, που τελικά άσκησε δίωξη στον πρώην αρχηγό του κράτους.

Ο θυελλώδης μεγιστάνας επρόκειτο να κληθεί να καταθέσει από συνηγόρους του κ. Κόεν τη Δευτέρα. Η νομική ομάδα του αντιδίκου του καλωσόρισε την απόφαση του πρώην προέδρου να εγκαταλείψει την αγωγή. Τον Μάιο, ζήτησε από δικαστήριο να απορρίψει τη μήνυση και αγωγή, στην οποία είδε «καταχρηστική ενέργεια» με σκοπούς «την εκδίκηση» και «τον εκφοβισμό μάρτυρα». Η πλευρά του κ. Κόεν επανέλαβε χθες πως η μήνυση και αγωγή ήταν απλά προσπάθεια εκφοβισμού και τακτική αντεκδίκησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη μήνυση και αγωγή οκτώ ημέρες αφού δήλωσε αθώος σε 34 κατηγορίες ποινικής φύσης από την εισαγγελία του Μανχάταν που συνδέονταν με την καταβολή ποσού 130.000 δολαρίων σε ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών για να εξασφαλιστεί η σιωπή της σχετικά με συνευρέσεις τους πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Αυτή ήταν η πρώτη από τις τέσσερις ποινικές διαδικασίες με τις οποίες βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος ο πρώην πρόεδρος. Οι υπόλοιπες τρεις συνδέονται με την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, που έχασε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, καθώς και με τον τρόπο που χειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο.

Έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις υποθέσεις. Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η νομική μάχη του με τον κ. Κόεν απλά αναστέλλεται προσωρινά εξαιτίας των υπολοίπων υποθέσεών του και θα ξαναρχίσει αργότερα. Ο πρώην πρόεδρος παραμένει παρά τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη ο επικρατέστερος διεκδικητής για το χρίσμα του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων, ώστε να είναι ο υποψήφιος του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Μάικλ Κόεν εξέτισε μέρος της τριετούς ποινής φυλάκισης που του επιβλήθηκε αφού ομολόγησε το 2018 την ενοχή για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών και φοροδιαφυγή. Το βιβλίο που εξέδωσε το 2020 υπό τον τίτλο Disloyal: A Memoir (αμετάφραστο στα ελληνικά) έγινε μπεστ σέλερ υπ’ αρ. 1 των New York Times. Στη μήνυση ο κ. Τραμπ κατηγόρησε τον κ. Κόεν πως παραβίασε τους κανόνες όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της επικοινωνίας δικηγόρων με τους εντολείς τους, ότι διέσπειρε ψεύδη σε εμφανίσεις του και ότι προσέβαλε την τιμή και την υπόληψή του.

