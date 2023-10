Κόσμος

Λίβανος: φονική πυρκαγιά σε φυλακές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φυλακές του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα οι φύλακες απέτρεψαν απόπειρα απόδρασης.

-

Τουλάχιστον τρεις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια στάσης σε μια φυλακή στον ανατολικό Λίβανο, όπως ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι οι τραυματίες είναι 16.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη φυλακή του Ζαχλέ αφού οι φύλακες απέτρεψαν μια απόπειρα απόδρασης, υποστήριξε αυτή η πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της. «Στη συνέχεια ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας και των κρατουμένων», εξήγησε.

Κάποιοι από τους κρατούμενους έβαλαν φωτιά στα κελιά τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και η φυλακή «να βυθιστεί στο χάος». Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στους επάνω ορόφους και οι ζημιές είναι σημαντικές καθώς «ολόκληρα κελιά πυρπολήθηκαν», πρόσθεσε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Στη φυλακή του Ζαχλέ κρατούνται περισσότεροι από 600 άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι φυλακές του Λιβάνου αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα συνωστισμού αφού είναι υπερπλήρεις: το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται στο 323%, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Περίπου 8.000 είναι οι προφυλακισμένοι, δηλαδή αυτοί που κρατούνται χωρίς να έχουν δικαστεί ακόμη. Η γραφειοκρατία στο δικαστικό σύστημα, που επιδεινώθηκε από την οικονομική και θεσμική κρίση μετά το 2019, προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και την ανακοίνωση των ποινών.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)