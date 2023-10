Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Έκλεισαν οι κάλπες - Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Πότε θα έχουμε μία ασφαλή εκτίμηση για τις 13 περιφέρειες και τους 6 μεγάλους δήμους. Τι δήλωσε ο κ Λιβάνιος.

Στο 44,6% ανέρχεται η συμμετοχή των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές έως τις 17:30 την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Οι πολίτες που έχουν ψηφίσει ανέρχονται σε 4.360.000.

Όπως τόνισε ο κ. Λιβάνιος, γύρω στις 10 το βράδυ θα έχουμε μία ασφαλή εκτίμηση για τις 13 περιφέρειες και τους 6 μεγάλους δήμους.

Τα στοιχεία ανά περιφέρεια:

Ανατ. Μακεδονία Θράκη 45,8%



Κεντρική Μακεδονία 45%



Δυτική Μακεδονία 43,7%



Ήπειρος 49,3%



Θεσσαλία 49,5%



Ιόνια Νησιά 41,8%



Δυτική Ελλάδα 49,7%



Στερεά Ελλάδα 53,4%



Αττική 38,7%



Πελοπόννησος 45,1%



Βόρειο Αιγαίο 39,4%



Νότιο Αιγαίο 48,1%



Κρήτη 51,2%

