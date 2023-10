Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: LIVE τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ

Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των εκλογών στους Δήμους και στις Περιφέρειες, σε όλη την επικράτεια.

Έκλεισαν στις 19:00 οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών και πλέον αρχίζει η διαλογή των ψήφων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε όσα εκλογικά τμήματα υπάρχουν ουρές εκλογέων που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν έγκαιρα, οι κάλπες μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές για διάστημα έως και δύο ώρες, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων στα υπόλοιπα τμήματα..

Όπου έκλεισαν οι κάλπες. αμέσως ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψήφων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023.

Στο 44,6% ανέρχεται η συμμετοχή των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές έως τις 17:30 την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Οι πολίτες που είχαν ψηφίσει έως εκείνη την ώρα ανέρχονταν σε 4.360.000. Όπως τόνισε ο κ. Λιβάνιος, γύρω στις 22:00 της Κυριακής θα υπάρχει μία ασφαλής εκτίμηση για τις 13 περιφέρειες και τους 6 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας.

Τα στοιχεία ανά περιφέρεια:

Ανατ. Μακεδονία Θράκη 45,8%

Κεντρική Μακεδονία 45%

Δυτική Μακεδονία 43,7%

Ήπειρος 49,3%

Θεσσαλία 49,5%

Ιόνια Νησιά 41,8%

Δυτική Ελλάδα 49,7%

Στερεά Ελλάδα 53,4%

Αττική 38,7%

Πελοπόννησος 45,1%

Βόρειο Αιγαίο 39,4%

Νότιο Αιγαίο 48,1%

Κρήτη 51,2%

Μέσα από διαδραστικούς πίνακες και χάρτες και σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, η Singular Logic δίνει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 σε όλη την επικράτεια.