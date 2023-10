Παράξενα

Εύβοια: Κυνήγησε τον σύζυγό της με σπαθί μετά από καβγά για το φαγητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε μπροστά στα μάτια του γιου του συζύγου της...

-

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Κάρυστο της Εύβοιας, με μία γυναίκα να κυνηγάει τον άντρα της κρατώντας στα χέρια της ένα σπαθί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι τσακώθηκε για ασήμαντο λόγο, και συγκεκριμένα για το φαγητό με αποτέλεσμα η 35χρονη να πάρει ένα σπαθί-κειμήλιο που ήταν στον τοίχο του σπιτιού και να αρχίσει να κυνηγάει τον άντρα της.

Στο συμβάν επενέβη ο γιος και απομάκρυνε τη μητριά του κι έτσι κατάφερε στη συνέχεια να φύγει από το σπίτι μαζί με τον πατέρα του. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα γύρισαν στο σπίτι για να πάρουν κάποια πράγματα και είδαν την 35χρονη να κρατά ένα μπαλτά.

Φοβισμένοι, έφυγαν ξανά από το σπίτι και τις πρώτες πρωινές ώρες κατήγγειλαν το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Πόλεμος στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή