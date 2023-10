Life

Τζορτζ Στεφανόπουλος: Το νέο του βιβλίο για την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου

Με το νέο του βιβλίο επιχειρεί να κάνει μία «βουτιά» στην ιστορία για να προσφέρει μια ματιά από τα παρασκήνια ενός από τα πιο μυστικά δωμάτια στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος (George Stephanopoulos) αποτυπώνει τα όσα έμαθε στον Λευκό Οίκο σε ένα βιβλίο που ανακοινώθηκε πρόσφατα, το «The Situation Room», το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2024.

Ο Στεφανόπουλος υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος και διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου του Προέδρου Μπιλ Κλίντον και με το νέο του βιβλίο επιχειρεί να κάνει μία «βουτιά» στην ιστορία για να προσφέρει μια ματιά από τα παρασκήνια ενός από τα πιο μυστικά δωμάτια στη σύγχρονη ιστορία.

«Μαζί με το Οβάλ Γραφείο, κανένα μέρος δεν αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δύναμη και το μυστήριο του Λευκού Οίκου από την αίθουσα επιχειρήσεων… Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε εκείνο το δωμάτιο χωρίς παράθυρα στο υπόγειο της Δυτικής Πτέρυγας καθόρισαν τη μοίρα των προέδρων και διαμόρφωσαν την πορεία της ιστορίας, ωστόσο σχετικά λίγα έχουν γραφτεί γι' αυτό και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί - καμία ολοκληρωμένη ιστορία σε σχεδόν δύο δεκαετίες. Όταν ανακάλυψα αυτό το γεγονός, ήξερα ότι έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο» λέει ο Στεφανόπουλος.

Το βιβλίο του Στεφανόπουλου ξεκινάει από τη δημιουργία της αίθουσας επιχειρήσεων από τον Τζον Φ. Κένεντι μέχρι τα χρόνια του Μπαράκ Ομπάμα. Ο Στεφανόπουλος υπόσχεται επίσης να μοιραστεί τον πρώτο απολογισμό της εξελισσόμενης εξέγερσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 από το προσωπικό μέσα την αίθουσα επιχειρήσεων.

Το «The Situation Room» θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου 2024 και είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε μορφή βιβλίου, e-book και ηχητικό βιβλίο.

