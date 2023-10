Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία για την Πύλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα για τη συμφωνία μεταξύ της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και της Κύπρου, για την περιοχή της Πύλας.

-

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη συναντίληψης μετά από εντατικές και διεξοδικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή βορείως της Πύλας», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η συναντίληψη διασφαλίζει τη διατήρηση του status quo στη νεκρή ζώνη, αποκαθιστά την τάξη και δημιουργεί συνθήκες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, προωθώντας την ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος όλων των κατοίκων» αναφέρει.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ακόμη ότι «η Ελλάδα χαιρετίζει, επίσης, τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε ο ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της UNFICYP, Colin Stewart, στην επίτευξη της συμφωνίας, στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του ΓΓΗΕ».

«Ελπίζουμε ότι η θετική αυτή εξέλιξη η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην εποικοδομητική στάση που επέδειξε η Κυπριακή Δημοκρατία, θα επισπεύσει τον διορισμό νέου απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Ειδήσεις σήμερα:

Apollo 7: η πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος “Απόλλων”

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

ΔΝΤ: Οι προβλέψεις για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδα