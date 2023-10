Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αιτωλοακαρνανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επίκεντρο ήταν κοντά στην Αμφιλοχία, αλλά αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

-

Αισθητή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:45 στην Αιτωλοακαρνανία προκαλώντας μικρή ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ με επίκεντρο τα 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Περδικακίου και 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Αμφιλοχία.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ροδόπη: Νεκρός μετά από φωτιά σε πλατφόρμα μεταφοράς βαμβακιού

Άνδρος – καταγγελία: Άντρας βίασε κουταβάκι

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του