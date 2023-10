Πολιτική

Ισραήλ - Σχοινάς: H Τουρκία πρέπει να διαλέξει με ποιον είναι

Σαφή μηνύματα με αποδέκτες την Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ.

Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει εάν είναι με την πλευρά της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των αξιών τους ή με τη Ρωσία, το Ιράν, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην ομιλία του στο 2ο Συνέδριο Ανατολικής Μεσογείου & Νοτιοανατολικής Ευρώπης που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκο, σημείωσε ότι «το περασμένο Σάββατο ξυπνήσαμε όλοι με τη συγκλονιστική είδηση μιας βίαιης τρομοκρατικής επίθεσης με πολλαπλά μέτωπα που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του κράτους του Ισραήλ και αθώων πολιτών. Από την πρώτη στιγμή, ομόφωνα και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίσαμε ομόφωνα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, καταγγείλαμε την τρομοκρατική επίθεση και είπαμε δυνατά ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο».

«Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να είναι: μαζί μας –την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις αξίες μας, το ήθος της Δύσης– ή με τη Μόσχα, την Τεχεράνη, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ» υπογράμμισε επισημαίνοντας ότι «η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη».

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η Τουρκία είναι εταίρος κλειδί για την σταθερότητα στην Ευρώπη και την περιοχή σε τομείς όπως είναι μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό και το εμπόριο. Επίσης, μιλώντας για τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι επιτρέπουν αισιοδοξία για την υπέρβαση των δυσκολιών και την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ευρωτουρκικής εταιρικής σχέσης, λέγοντας ταυτόχρονα ότι «για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει συνέπεια». Την ίδια ώρα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, στηλίτευσε το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Όσον αφορά στα Δυτικά Βαλκάνια και την ενταξιακή διαδικασία, μίλησε για κεφάλαια με τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν και σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν «εκπτώσεις».

«Όποιος είναι έτοιμος, όποιος περάσει την γραμμή τερματισμού θα είναι μέσα» τόνισε.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι ένα από τα μηνύματα για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ειδικά για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι «ο πλήρης σεβασμός για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Δε θα υπάρξει ένταξη χωρίς την πιο αυστηρή συμμόρφωση σε αυτές τις προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση, οποιαδήποτε σκιά, οποιαδήποτε αμφιβολία σχετική με αυτά -όπως με λύπη βλέπουμε τις ημέρες μας στην περίπτωση της κράτησης και αποτροπής για άσκησης των καθηκόντων του δημοκρατικά εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας-αυτού του είδους ζητήματα διακινδυνεύουν την υπονόμευση την πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ».

