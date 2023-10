Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Πρώτη νίκη παρά τις απουσίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "πράσινοι" κατάφεραν να πάρουν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στην φετινή διοργάνωση της Euroleague.

-

Η άμυνα της πρώτης περιόδου και τα ξεσπάσματα σε κάθε προσπάθεια ανατροπής της Μπάγερν, κάλυψαν την σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού (Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου) και τον οδήγησαν στην πρώτη εφετινή νίκη του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 78-71 των Γερμανών στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην πρώτη εφετινή ήττα της. Τα δεκάλεπτα: 23-11, 37-30, 54-48, 78-71

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Πτωχός: Κοινή περιοδεία στην Τρίπολη (εικόνες)

Μαίρη Χρονοπούλου: Το πάρτι για το “τελευταίο αντίο”

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Το Συνέδριο δεν γίνεται για “ξεκαθάρισμα λογαριασμών”, αλλά...