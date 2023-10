Πολιτική

Αλκιβιάδης Στεφανής στον ΑΝΤ1: Ο κ. Μουτζούρης αυξάνει την τοξικότητα

Τι καταλόγισε στον ανθυποψήφιό του Κωνσταντίνο Μουτζούρη και πού απέδωσε το ότι δεν έλαβε χρίσμα της ΝΔ.

Καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη και της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε την Παρασκευή το πρωί ο υποψήφιος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο κ. Στεφανής υποστήριξε ότι συνεχίζει σε επίπεδο β’ γύρου την προεκλογική του εκστρατεία με ευγένεια και ηρεμία εν αντιθέσει με τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει αυξήσει τους τόνους της έντασης και της τοξικότητας.

«Θα ήταν πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό να δώσει το χρίσμα στον κ. Μουτζούρη και να έχει άλλη μία περιφέρεια “βαμμένη μπλε”. Προτίμησε όμως να το δώσει σε εμένα ως μη-κομματικό αυτοδιοικητικό ο οποίος ωστόσο εργάζεται για το καλύτερο», τόνισε ο υποψήφιος περιφερειάρχης.

Χαρακτήρισε τον κ. Μουτζούρη ιδιάζουσα περίπτωση, και τον κατηγόρησε ότι ενώ προσπαθούσε επί 3 χρόνια να λάβει το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε να εναγκαλίζεται με ακραία στοιχεία της δεξιάς και της αριστεράς και έτσι να απαρνείται έμπρακτα το πρόγραμμα, τα θεμελιώδη στοιχεία και της αρχές του κόμματος.

Τέλος υπογράμμισε ότι λαμβάνει τηλεφωνήματα από ψηφοφόρους άλλων πολιτικών και κομματικών χώρων οι οποίοι, όπως είπε, του εξομολογούνται ότι πείστηκαν από το πρόγραμμά του και πρόκειται να τον εμπιστευτούν.

Δείτε το σύνολο της τοποθέτησής του:

