Πολιτισμός

Μαίρη Χρονοπούλου: Τα τραγούδια του αποχαιρετισμού και η στάχτη

Ο στενός φίλος της Μαίρης Χρονοπούλου μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πάρτι που είχε οργανώσει η ίδια για το «φευγιό» της.

«Ένα χαρούμενο πάρτι θέλω να είναι το φινάλε», είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου για τη «γιορτή» που θα γίνει σήμερα αντί για κηδεία.

Στενοί της φίλοι θα την υποδεχθούν εκείνοι, αυτήν τη φορά, στο σπίτι της, φορώντας λευκά και όχι μαύρα ρούχα.

Όπως είπε ο στενός της φίλος, Χάρης Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η ηθοποιός είχε καταθέσει εγγράφως τις τελευταίες της επιθυμίες στις 11 Απριλίου του 2019.

Σε εκείνο το γράμμα ζητούσε την αποτέφρωσή της, ενώ εξέφραζε την επιθυμίας της να πεταχτεί η στάχτη της στη θάλασσα στο Σούνιο.

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν μοναδικό άνθρωπο που έδινε σημασία στη φιλία, την παρέα, τον έρωτα και τη δουλειά της», είπε ο Χάρης Παπαδόπουλος.

Η Μαίρη Χρονοπούλου είχε αφήσει όλα της τα περιουσιακά στοιχεία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», συμπεριλαμβανομένου και του σπιτιού της.

«Δε βγαίνει το χαμόγελό μου σήμερα», είπε ο Χάρης Παπαδόπουλος, «παρακούοντας» την εντολή της φίλης του για τη διάθεση της ημέρας.

Όσο για το αν θα παίξουν τραγούδια στην γιορτή στο σπίτι της, είπε πως, όταν θα την υποδεχθούν εκεί που πάντα εκείνη τους υποδέχονταν, θα ακουστεί σιγά το «Έκλαψα χθες σαν μέτρησα» και στο τέλος, όταν φεύγει το «Υπάρχει κάπου ένα παιδί που με περιμένει».

Τέλος, στη Ριτσώνα, όπου θα γίνει η αποτέφρωση, θα παιχτεί κομμάτι με βιολί που έγραψε κατόπιν παραγγελίας της Μαίρης Χρονοπούλου η Ευανθία Ρεμπούτσικα.