Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Δικογραφία σε βάρος οπαδών για πυρσούς

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων κι ένας ανήλικος συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων.

Τέσσερις οπαδοί του ΠΑΟΚ ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα για χρήση πυρσών κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας τους με τον Άρη, τον προηγούμενο μήνα, στο γήπεδο της Τούμπας.

Η ταυτοποίησή τους έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης με βάση την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου.

Πρόκειται για δύο 27χρονους, έναν 28χρονο κι έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα βίας, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για παράβαση του Νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Για χρήση πυρσού στον ίδιο αγώνα είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο.

