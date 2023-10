Life

Μαίρη Χρονοπούλου: Στερνό αντίο για τη μεγάλη σταρ (εικόνες)

Ποιες ήταν οι επιθυμίες της ηθοποιού για τον αποχαιρετισμό της, οι οποίες τηρήθηκαν μία προς μία.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και απολύτως εναρμονισμένος με τις επιθυμίες της πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, ο τελευταίος αποχαιρετισμός προς τη μεγάλη ηθοποιό Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.

Όσοι αγάπησαν την ηθοποιό είχαν την ευκαιρία να την αποχαιρετίσουν από τις 11.00 έως τις 13.30 στο σπίτι της στην οδό Αληθείας 10, στην Παιανία της Αττικής, σε ένα μεγάλο «πάρτι» για τους φίλους της, ένα πάρτι με πλούσιο μπουφέ με γαρίδες, άφθονο κρασί και γλυκίσματα, όπως ακριβώς ήθελε.

Παρόντες πολλοί από τους αγαπημένους της φίλους, μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Νάντια Μουρούζη. Οι περισσότεροι από τους φίλους της ήταν ντυμένοι στα λευκά, ακολουθώντας αυτό ακριβώς που επιθυμούσε η μεγάλη σταρ της υποκριτικής.

Το κατάλευκο φέρετρό της πέρασε την αυλόπορτα και το σπίτι την υποδέχθηκε, υπό τους ήχους του διάσημου τραγουδιού της «Έκλαψα χθες».

Η σορός της ήταν ντυμένη ακριβώς με το φόρεμα το οποίο είχε διαλέξει: εκείνο που φόρεσε κατά την εμφάνισή της έπειτα από 20 χρόνια αναπηρίας, στη μεγάλη συναυλία σε μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη στην Αλεξανδρούπολη, σχεδιασμένο από τον φίλο της Χάρη Τσιάρα και φυλασσόμενο μέχρι σήμερα στο ατελιέ του οίκου "Νίκος - Τάκης".

Περίπου στις 14.00 η σορός της ηθοποιού θα ξεκινήσει για το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Στις 15.30 θα γίνει αποχαιρετισμός στην αίθουσα του αποτεφρωτηρίου, και στις 16.25 παραλαβή της σορού της προς αποτέφρωση.

