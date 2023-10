Πολιτική

Μέση Ανατολή - Μπορέλ: Αδύνατη η εκκένωση της Γάζας

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως ο κόσμος απέτυχε στις προσπάθειές του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

«Ο κόσμος απέτυχε οικτρά», δήλωσε ο Μπορέλ σήμερα στο Πεκίνο, επισημαίνοντας ότι εδώ και 30 χρόνια δεν υπήρξε καμιά επιτυχία όσον αφορά τη λύση των δύο κρατών.

Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης πως ενώ η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι ένας επιθυμητός στόχος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στο μελλον, δεν θα διευθετήσει την τρέχουσα σύγκρουση που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο.

Ο Μπορέλ έκανε δηλώσεις στο Πεκίνο με τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι αναφορικά με ζητήματα διεθνούς ασφαλείας.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο ίδιος επανέλαβε την υποστήριξή του στη στάση του ΟΗΕ και πήρε αποστάσεις από τη διαταγή του ισραηλινού στρατού για μαζική εκκένωση της βόρειας Γάζας.

Τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι «απλώς αδύνατο, δεν μπορείς να μετακινήσεις έναν τέτοιο όγκο ανθρώπων», δήλωσε ο Μπορέλ.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τόνισε, προσθέτοντας πως όμως αυτό το δικαίωμα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Η θέση είναι ξεκάθαρη», δήλωσε ο Μπορέλ. «Υπεραπιζόμαστε βεβαίως το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί». «Όμως, όπως κάθε δικαίωμα, υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο είναι το διεθνές δίκαιο».

