Βασίλης Καρράς: Η “μάχη” για την υγεία του και η συγκίνηση για την αγάπη του κόσμου (βίντεο)

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένος στην αγάπη και στο ενδιαφέρον του κόσμου για την κατάσταση του.

Πολλά έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Καρρά. Ο ίδιος το βράδυ της Παρασκευής έδωσε την δική του απάντηση.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής που το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, παρενέβη τηλεφωνικά στον αέρα του talent show του Star και έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους… θέλω να ευχαριστήσω όλο τον ελληνικό λαό και όλο το συνάφι μου, για το ενδιαφέρον και την αγάπη τους. Τι αγάπη είναι αυτή; Τι ομορφιά; Είμαι δίπλα σου, όπως κι εσύ… Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη, να είμαστε γεροί και να βλεπόμαστε» είπε αρχικά ο Βασίλης Καρράς.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος του είπε πόσο τον αγαπά και πόσο χαίρεται που τον ακούει, με τον Βασίλη Καρρά να του απαντά με μια ατάκα όλο νόημα.

«Πιτσιρίκο. Ε, πιτσιρίκο… είμαι εδώ!» είπε ο Βασίλης Καρράς.

Να θυμίσουμε πως το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν την υγεία του Βασίλη Καρρά να είναι σε πολύ άσχημη και μη αναστρέψιμη κατάσταση, κάτι που η οικογένειά του διαψεύδει.

