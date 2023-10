Πολιτική

Εκλογές - Σαμαράς: Σήμερα η Πελοπόννησος σφραγίζει την επιλογή να πάει μπροστά με τον Πτωχό (βίντεο)

Στην Πύλο άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.Τι δήλωσε.

Η εκλογική ημέρα ξεκίνησε με ένα ηχηρό και εμφατικό μήνυμα νίκης από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος -όπως πάντα στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο 2ο δημοτικό σχολείο της Πύλου- δήλωσε την βεβαιότητά του για την επικράτηση του Δημήτρη Πτωχού στις περιφερειακές εκλογές.

Άλλωστε, ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα έδωσε σε όλη την Πελοπόννησο έναν πολύ μεγάλο αγώνα με την αδιάκοπη και καθημερινή του παρουσία, και, φάνηκε πόσο επιδραστική και καταλυτική ήταν η συμβολή του.

Στην πρωινή του δήλωση υπογράμμισε· «Σήμερα η Πελοπόννησος σφραγίζει την επιλογή της να πάει μπροστά, με Περιφερειάρχη τον Δημήτρη Πτωχό».

Να σημειωθεί πως και σήμερα αρκετός ήταν ο κόσμος που έσπευσε να υποδεχτεί τον πρώην Πρωθυπουργό με θερμό τρόπο.





