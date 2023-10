Πολιτική

Εκλογές – Αγοραστός: Κατορθώσαμε να πάμε τη Θεσσαλία πολύ ψηλά

Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης συνεχάρη τον Κουρέτα κι έκανε ένα μίνι απολογισμό της θητείας του.

Πλαισιωμένος από στενούς συνεργάτες του ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έφθασε λίγο πριν τις εννέα το βράδυ στο εκλογικό του κέντρο στη Λάρισα και έκανε δηλώσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Αγοραστού

Συνεχάρη τον κ. Κουρέτα. Εύχομαι καλή θητεία. Εμείς θα είμαστε δίπλα, όπως ήμασταν τόσα χρόνια στις Θεσσαλές και στους Θεσσαλούς. Θα είμαστε δίπλα με έργο δημιουργικό. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλους τους υποψηφίους διαχρονικά και όλους όσοι εργάστηκαν με πάθος και με δύναμη για αυτή τη Θεσσαλία.

Κατορθώσαμε να πάμε τη Θεσσαλία πολύ ψηλά, να την ανεβάσουμε ψηλά, ψηλά στην Ευρώπη, ψηλά στον κόσμο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια μας στήριξε και μας εμπιστεύτηκε. Εμείς προσπαθήσαμε με τη δουλειά μας να επιστρέψουμε στο πολλαπλάσιο την εμπιστοσύνη τους. Γι΄αυτό σήμερα βλέπετε μια Θεσσαλία η οποία έχει σχέδιο, τεχνογνωσία, πρόγραμμα, συγκεκριμένα έργα, τα οποία ο καθένας τα χρησιμοποιεί. Και έχουμε σχέδιο που αφήνουμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Το σχέδιο που θα εξελιχθεί στα επόμενα πέντε χρόνια είναι σχέδιο που έχει γίνει από αυτή την Περιφερειακή αρχή.

Σχέδιο για τις ευπαθείς ομάδες, για τον άνθρωπο, για την κοινωνία. Οδικά υποδομές, για το περιβάλλον. Σχέδιο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Σχέδιο για την υγεία, την Παιδεία, τον αθλητισμό. Σχέδιο για την επιχειρηματικότητα. Σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. Το σχέδιο αυτό το έχουμε καταρτίσει και πρόκειται να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους να έχουν δύναμη, υγεία, κρίση, λογική και πίστη. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να πάμε τη Θεσσαλία ψηλά.

