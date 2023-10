Πολιτική

Εκλογές - Γεράκης: Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Δούκας ήταν “επικίνδυνος” για τον Μπακογιάννη (βίντεο)

Τι ανέφερε για το αποτέλεσμα των εκλογών αλλά και τις δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν αυτού.

Στην εκποπή "Το Πρωινό", μίλησε ο Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της MARC κάνοντας αποτίμηση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών.

"Δεν ήταν μία καλή νύχτα για την ΝΔ" είπε και συνέχισε λέγοντας πως "το κάθε κόμμα είχε να χαρεί χθες για κάτι διαφορετικό. Η ΝΔ ίσως γιατί την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή κέρδισε 8 περιφέρειες ενώ σε άλλες 4 εξελέγησαν αντάρτες του κόμματος και το ΠΑΣΟΚ ίσως γιατί κέρδισε τους δύο μεγάλους δήμους, Αθήνα και Θεσσαλονίκη".

Επιπλέον, ανέφερε πως "το debate πάντα ευνοεί τον δεύτερο, ο πρώτος μόνο να χάσει έχει και έτσι δόθηκε στον κ. Δούκα η ευκαιρία να γίνει αναγνωρίσιμος" ενώ τόνισε πως "οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως ο κ. Δούκας ΄ήταν "επικίνδυνος" για τον κ. Μπακογιάννη, όπως και συνέβη".

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν θα υπάρξει συσπείρωση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες ευρωεκλογές και τι αποτέλεσμα θα φέρει κάτι τέτοιο ο κ. Γεράκης είπε πως "δεν μπορεί να γίνεται αναγωγή με τις αυτοδιοικητικές εκλογές" .

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Θωμά Γεράκη:

