ΑΔΜΗΕ για Θεσσαλία: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ρεύματος

Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ για τη λειτουργία των γραμμών υψηλής τάσης, μετά την κακοκαιρία "Daniel".

Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ρεύματος Λάρισα - Λάρυμνα και Σχηματάρι - 'Αγρα, οι οποίες είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από την καταστροφική κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε τη Θεσσαλία.

Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ οι εργασίες αποκατάστασης τους, κόστους 500.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και αφού εκπονήθηκαν στοχευμένες γεωτεχνικές και στατικές μελέτες για τα τμήματα των Γραμμών Μεταφοράς που επηρεάστηκαν.

«Στο πλαίσιο των εργασιών, τα έμπειρα τεχνικά κλιμάκια του ΑΔΜΗΕ κατασκεύασαν τρεις νέους πυλώνες και πραγματοποίησαν επιδιορθώσεις σε επιπλέον πέντε, αποκαθιστώντας την εύρυθμη λειτουργία σημαντικών Γραμμών Μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης που διέρχονται από την κεντρική Ελλάδα», τονίζει ο Διαχειριστής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, η λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέμεινε σταθερή, καθώς το δίκτυο της περιοχής είναι πυκνό και αξιοποιήθηκαν εναλλακτικοί ηλεκτρικοί δρόμοι για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής.

«Εν μέσω κλιματικής κρίσης, ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί την ανθεκτικότητα των υποδομών του τόσο σε επίπεδο πρόληψης -με την υλοποίηση ενός διευρυμένου προγράμματος ανανέωσης κρίσιμου εξοπλισμού- όσο και αποκατάστασης βλαβών, το ταχύτερο δυνατό», τονίζεται ακόμη.

