“The 2Night Show” - Φίλιππος Αρβανίτης: Πανεύκολα υποκρίνεσαι στο σεξ, το κάνω συνέχεια (βίντεο)

Πώς μπήκε στον χώρο των αισθησιακών ταινιών και τι κατέρριψε για αυτό που πιστεύει ο κόσμος.

Στην παρέα του «The 2Night Show» κατέφθασε ο Φίλιππος Αρβανίτης. Ξεκινώντας την αφήγηση για το πώς έφτασε να γίνει αστέρας αισθησιακών ταινιών έκανε flashback στον χρόνο στον πρώτο σταθμό στην καριέρα του που ήταν η κομμωτική. Από την κομμωτική, συνέχισε στις Οικογενειακές Ιστορίες, μετά στο Power Of Love και αργότερα στα Διλήμματα.

«Μέχρι τα 25 μου ήμουν κομμωτής, μετά έκανα τις Οικογενειακές Ιστορίες, μετά κάναμε το Powe of Love, μετά τα Διλήμματα και μετά τις αισθησιακές ταινίες. Δεν θα ήθελα να ξαναδουλέψω ως κομμωτής, έχει σωματική φθορά και θέλω να κάνω δουλειές που δεν θα με φθείρουν σε βάθος χρόνου.Ένας φίλος ήξερε τα κομπαρσικά μου και μου είπε ότι ψάχνουν ηθοποιό στις Οικογενειακές Ιστορίες, πήγα για κάστινγκ και με πήραν να παίξω» είπε χαρακτηριστικά.

Οι αισθησιακές ταινίες

«Είμαι υπερβολικά κυνικός, δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτόμουν ότι θα με έβλεπαν γυμνό. Αυτό που σκέφτομαι είναι η συνάντηση ανάμεσα στην αμοιβή και τον χρόνο που θα αφιερώσω. Σε αυτή την περίπτωση η ώρα μου πληρώνεται πολύ ακριβά» είπε και συνέχισε λέγοντας πως «οι γονείς μου δεν έχουν την οποιαδήποτε επιρροή στη ζωή μου. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Δεν θα χρεωθεί η οικογένειά μου τις δικές μου Δεν θα χρεωθεί η οικογένειά μου τις δικές μου».

«Μάλλον δεν θα μπορούσα να ερωτευτώ συνάδελφό μου. Το γύρισμα δεν είναι όπως το φαντάζεται ο κόσμος, μπορεί αν γελάμε, αλλά είναι πολύ ωμό» εξομολογήθηκε. «Ένας άνδρας πανεύκολα μπορεί να υποκριθεί στο σεξ, το κάνω συνέχεια, όχι στην προσωπική μου ζωή, στις ταινίες».

«Πριν από τις ταινίες κάνω αποχή για να αναπτύξει ορμές το σώμα, χρησιμοποιώ κάποια συμπληρώματα και μέσα σε όλα τα άλλα είναι η φαρμακοδιέγερση. Το άλλο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να έχει καθαρό μυαλό στο γύρισμα» είπε.

