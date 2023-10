Κόσμος

Μεσανατολικό - ΗΠΑ: Εβραίοι εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο (εικόνες)

Μέσα στο Καπιτώλιο μπήκαν διαδηλωτές που ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκέντρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ έκαναν Εβραίοι της Αμερικής, με περίπου 350 από αυτούς να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο. Μεταξύ αυτών και ραβίνοι που προσεύχονταν.

Οι διαδηλωτές φορούσαν μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν: «οι Εβραίοι λένε κατάπαυση του πυρός τώρα» και «όχι στο όνομά μας».

Με αφίσες που έγραφαν «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» και «Θρηνήστε τους νεκρούς, και αγωνιστείτε για τους ζωντανούς», ζητούσαν κατάπαυση του πυρός τη Γάζα.

«Προειδοποιήσαμε τους διαδηλωτές να σταματήσουν να διαδηλώνουν και όταν δεν συμμορφώθηκαν αρχίσαμε να τους συλλαμβάνουμε», ανέφερε η αστυνομία του Καπιτωλίου σε ανακοίνωσή της.

