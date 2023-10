Αθλητικά

Μπενζεμά: Μηνύσεις και καταγγελίες για τη σύνδεσή του με την τρομοκρατία

Η αντίδραση του Καρίμ Μπενζεμά στις κατηγορίες υπουργού που τον κατηγόρησε για σύνδεσή του με τη Μουσουλμανική Αδερφότητα.

Κατηγορούμενος ότι συνδέεται με οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από την Γαλλία, ο Καρίμ Μπενζεμά αποφάσισε να «αμυνθεί» και να απαντήσει. Ολα συνέβησαν, μετά από μια ανάρτηση του Γάλλου επιθετικού, με περιεχόμενο για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού

Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος δήλωσε: «Ο κ.Καρίμ Μπενζεμά έχει μια περιβόητη σχέση, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την Μουσουλμανική Αδελφότητα».

Λίγες ώρες αργότερα και στο ίδιο ύφος, η γερουσιαστής των «Les Republicains», Βαλερί Μπογιέ απαίτησε να αφαιρεθεί η εθνικότητα από τον Μπενζεμά, αλλά και η «Χρυσή Μπάλα»:

«Εάν τα λόγια του υπουργού Εσωτερικών είναι αληθινά, πρέπει να εξετάσουμε τις κυρώσεις κατά του Καρίμ Μπενζεμά. Μια κύρωση, αρχικά συμβολική, θα ήταν να του αφαιρεθεί η Χρυσή Μπάλα. Τέλος, πρέπει να ζητήσουμε την έκπτωση της ιθαγένειας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ένας διεθνώς γνωστός Γάλλος, θα μπορούσε να ατιμάσει ή ακόμη και να προδώσει την χώρα μας με αυτόν τον τρόπο».

Αν και προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως, ο Μπενζεμά αντέδρασε στις στήλες της «Le Parisien» μέσω του δικηγόρου του, Ιγκ Βιζιέ, αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με την Μουσουλμανική Αδελφότητα, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να υποβάλει καταγγελία εναντίον του Νταρμανέν, τον οποίο κατηγορεί ότι ενήργησε από οπορτουνισμό (σ.σ. ο Μπενεζεμά θα υποβάλει επίσης καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ναντίν Μορανό και του διαφημιστή Φρανκ Ταπίρο).

«Αυτό είναι ψέμα! Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν είχε ποτέ την παραμικρή σχέση με αυτόν τον οργανισμό. Επέλεξε επίσης να ζήσει στην Αραβία που ανακήρυξε την εν λόγω τρομοκρατική οργάνωση, κάτι που η Γαλλία δεν έκανε ποτέ. Εξετάζουμε την διαδικασία εναντίον αυτού του υπουργού κατ' εφαρμογή, για παράδειγμα, του νόμου για την χειραγώγηση πληροφοριών και την δυσφήμηση ή ακόμη και την δημόσια προσβολή, επειδή αυτή η ανύπαρκτη σχέση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία λέει ωστόσο ότι είναι διαβόητη, προφανώς παρουσιάζεται ως υποτιμητική. Δεν είναι αποδεκτό για όσους κυβερνούν να πιστεύουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν ο,τιδήποτε από καθαρό οπορτουνισμό», σχολίασε δηκτικά ο Γάλλος δικηγόρος.

