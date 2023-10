Πολιτική

Συνάντηση Μπακογιάννη - Δούκα στο δημαρχείο Αθηνών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το αντικείμενο τηε συνάντησης Μπακογιάννη - Δούκα.

-







Τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα υποδέχθηκε σήμερα στο δημαρχείο της πόλης, ο Κώστας Μπακογιάννης.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση και οργάνωση των ομάδων, προκειμένου να ξεκινήσει η μετάβαση στη νέα διοίκηση του δήμου.

Ο κ. Δούκας παρουσίασε στον κ. Μπακογιάννη τις προτεραιότητες του προγράμματός του. Οι δυο τους συμφώνησαν να υπάρξει συνεργασία με στόχο μία ομαλή μετάβαση.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προγραμματιστούν συναντήσεις ανάμεσα στις ομάδες εργασίας των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα και για την πορεία των έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η παιδική εγκληματικότητα και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Τροχαίο με εγκατάλειψη - Βόλος: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 21χρονος

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα