Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Επιστρέφω, δεν αφήνω ανυπεράσπιστη μια φτωχή γυναίκα (βίντεο)

Εν μέσω έντασης με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτημα για εξαίρεση των δικαστών.

Δεν χρειάζεται να κερδίσει χρόνο για κάτι, καθώς «αλίμονο αν μετά από 9 μήνες δεν είναι έτοιμη να απολογηθεί η κατηγορούμενη», επεσήμανε ο Αλέξης Κούγιας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφορικά με την διακοπή ή την συνέχιση της εκπροσώπησης της Ρούλας Πισπιρίγκου στην δίκη για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας.

Αναφερόμενος σε όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί στην ακροαματική διαδικασία και στην ανακοίνωση του πως προτίθεται να αποσυρθεί από την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι «Το δικαστήριο είναι προκατειλημμένο γιατί σε βάρος της κατηγορούμενης από την πρώτη στιγμή και στην Αστυνομία και στην Ασφάλεια αντί να ρωτάνε τους μάρτυρες για τα γεγονότα, ρωτούσαν αν η κατηγορούμενη ήταν στενοχωρημένη. Ξεκίνησαν λάθος, όπως και στις άλλες δύο υποθέσεις, αγνόησαν όσα έλεγαν οι κορυφαίοι ιατροδικαστές. Όταν λέει ο ιατροδικαστής καλέστε τους τάδε δύο ειδικούς για να δείτε την αλήθεια, το δικαστήριο το αρνήθηκε…».

Ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε, μιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου, πως «Κορυφαίοι επιστήμονες είπαν ότι είναι αθώα και με βιβλιογραφία απέδειξαν γιατί είναι αθώα. Ο κ. Μπουζιάνης, που ορίστηκε από την Δικαιοσύνη ως ιατροδικαστής είπε ότι στην Ασφάλεια άλλαξαν την κατάθεση του και ότι ποτέ δεν είπε αν είναι θανατηφόρα η δόση κεταμίνης που βρέθηκε. Ο κ. Μπουζιάνης είπε διαβάστε την ιατροδικαστική έκθεση, είμαι κατηγορηματικός ότι το παιδί δεν είχε πεθάνει και ότι τα φάρμακα χορηγήθηκαν στο παιδί κατά την διαδικασία της διασωλήνωσης, μεταξύ αυτών κεταμίνη και δεν χορηγήθηκαν αφού το παιδί είχε πεθάνει και έγινε διαδικασία ανάνηψης».

Μετά από μια στιγμή έντασης με τον Νίκο Χατζνικολάου, ο ποινικολόγος είπε αναφορικά με την στάση του στο εξής, «Κάνεις αίτηση εξαιρέσεως του δικαστηρίου; Εγώ δεν έχω κάνει σχεδόν ποτέ 50 χρόνια. Ζήτησα μια ημέρα παραπάνω από την διακοπή της δίκης που ήταν για την Τετάρτη. Θέλω να ενημερώσω τον Πρόεδρο του ΔΣΑ και να μιλήσω με την κ. Πισπιρίγκου και να πάρω την απόφαση μου. Δεν μου την έδωσαν για τον ίδιο λόγο».

«Όταν διάβασα την δικογραφία είπα ότι δεν μπορώ να επιτρέψω όλα αυτά σε βάρος μιας φτωχής κοπέλας»,.είπε ο Αλέξης Κούγιας, σημειώνοντας πως δεν τίθεται ζήτημα για την αμοιβή του.

O Αλέξης Κούγιας χαρακτήρισε την δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ως «το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος», ενώ ερωτηθείς εάν τελικώς θα εγκαταλείψει ή όχι την Ρούλα Πισπιρίγκου, απάντησε «Και βέβαια θα επιστρέψω, αυτό έλειπε να αφήσω αυτήν την φτωχή γυναίκα να μείνει ανυπεράσπιστη. Δεν θα ήμουν Κούγιας (ενν. αν δεν επέστρεφα)».





