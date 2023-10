Πολιτική

Οικονόμου: Πρόβλημα η αναστολή ποινών - Έρχονται μεγάλες αλλαγές (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση των μέτρων ασφαλείας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, τις αντιδράσεις σε δομές με παράτυπους μετανάστες, αλλά και το κυκλοφοριακό.

«Έχουμε αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, έχουμε αυξήσει, πέραν της φύλαξης, και την εμφανή αστυνόμευση και έχουμε ανοιχτά τα ραντάρ μας και τα δίκτυα πληροφόρησης» είπε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Οικονόμου, αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε «Ενισχύσαμε τα μέτρα ασφαλείας στα νησιά λόγω της κρίσης στην Μέση ανατολή. Πήγαν διμοιρίες σε νησιά με δομές για μετανάστες. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση, όχι σε πανικό. Οι Αρχές φροντίζουν να μην γενικεύονται επεισόδια και αντιδράσεις μέσα σε δομές ή σε διαδηλώσεις. Είμαστε 2-3 επίπεδα πάνω από εκείνο που θα ήμασταν αν δεν γίνονταν όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή».

«Είμαστε εδώ να εντατικοποιήσουμε την εμφανή αστυνόμευση. Ήδη έχουν δοθεί φύλλα πορείας για 600-700 και έχουν δοθεί εντολές για άλλους 800 αστυνομικούς να επιστρέψουν από φύλαξη προσώπων σε μάχιμες υπηρεσίες. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις ισχυρές αντιστάσεις, η εντολή του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθεί και οι 1500 αστυνομικοί που έχουμε πει, τις επόμενες ημέρες θα επανδρώσουν κρίσιμες υπηρεσίες», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου

Προαναγγέλλοντας αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε ότι «σε ότι αφορά την χαμηλή παραβατικότητα, είμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός οι αστυνομικοί να πιάνουν τους δράστες και λίγες ημέρες μετά να τους ξαναπιάνουν. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα στην χώρα σχετικά με την ανασταλτικότητα των ποινών. Ο κ. Φλωρίδης επεξεργάζεται νομοσχέδιο με μεγάλες αλλαγές, ώστε κάποιος να είναι αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πράξης του».

«Δεν υπάρχουν άβατα για την αστυνομία, άλλο αν πρέπει να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα μας», είπε ο κ. Οικονόμου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Σχετικά με την βία ανηλίκων και την παιδική παραβατικότητα, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «Θα δουλέψουμε για ένα φαινόμενο που δεν είναι ελληνικό, αλλά είναι άκρως ανησυχητικό. Εμείς είμαστε εδώ για να εξιχνιάζουμε, αλλά και να αποτρέπουμε και ήδη έχουμε αποτρέψει πολλές τέτοιες υποθέσεις».

Για το κυκλοφοριακό, επανέλαβε ότι γίνεται προσπάθεια που αφορά την πάταξη του διπλοπαρκαρίσματος, είπε ότι «έχουν ενισχυθεί ήδη με 60 άτομα και θα ενισχυθούν ακόμη παραπάνω οι υπηρεσίες της Τροχαίας στην Αττική», ενώ τόνισε ότι ήδη έχουν βελτιωθεί οι χρόνοι απομάκρυνσης οχημάτων από τον Κηφισό, μετά από τρακάρισμα ή μηχανική βλάβη, με στόχο την μείωση του μποτιλιαρίσματος.

Αναφέρθηκε ακόμη στην διάρρηξη στο σπίτι του Γιάννη Καλλιάνου, λέγοντας ότι η υπόθεση ήδη εξιχνιάστηκε, χάρη στις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο σπίτι του βουλευτή, ενώ αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας είπε ότι το σχέδιο προχωρά, αλλά θα απαιτήσει χρόνο η υλοποίηση του, καθώς θα πρέπει να υπάρξει διαγωνισμός για την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

