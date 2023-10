Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα... κρέμασε τα παπούτσια του

Αθλητικά

Ο εμβληματικός παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το επαγγελματικό μπάσκετ. Η σπουδαία πορεία του.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, εμβληματικός παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τους οποίους κατέκτησε τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλήματος ΝΒΑ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στους τελικούς του 2015, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία 39 ετών.

«Είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή», εξήγησε στο ESPN στο Αμερικανός άσος και συνέχισε: «Ο χρόνος είχε αρχίσει να τελειώνει για εμένα και δεν ήθελα πλέον να στερώ χρόνο από την οικογένεια μου. Ο γιος μου είναι 16 ετών και έχω δύο κόρες. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν αυτά τα σημαντικά χρόνια».

Ο Ιγκουοντάλα υπήρξε ένας από τους πιό θεαματικούς παίκτες στα πρώτα του χρόνια, ξεχωρίζοντας για τα εκπληκτικά του καρφώματα, ενώ ακολούθως έγινε σημείο αναφοράς για τους Ουόριορς.

Αναπληρωματικός αρχικά, ο Ιγκουοντάλα υπήρξε καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου το 2015 κόντρα στο Κλίβελαντ, κυρίως για την εντυπωσιακή άμυνά του πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά και για τους 22 πόντους που σημείωσε στο τέταρτο ματς. Στοιχεία που του έδωσαν τον τίτλο για τον καλύτερο παίκτη του τελικού. Αυτή, ήταν η πρώτη φορά που ένας παίκτης, ο οποίος δεν αρχίζει ως βασικός σε κάθε έναν από τους αγώνες σε έναν τελικό, έλαβε αυτό το βραβείο.

Ο προπονητής των Ουόριορς, Στιβ Κερ, χαιρέτισε την αποχώρηση ενός «απόλυτου νικητή», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ηταν ένας από τους πλέον μοναδικούς παίκτες που έχω συναντήσει ποτέ, συνδυάζοντας απίστευτα ένστικτα με φυσικές ικανότητες και κορυφαίο μπασκετικό IQ. Είχα την τύχη να τον προπονήσω».

Κάτοχος του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012 με την Team USA, ο Ιγκουοντάλα άρχισε την καριέρα του στο ΝΒΑ το 2004, όταν η Φιλαδέλφεια τον επέλεξε στην ένατη θέση. Εφυγε από τους Σίξερς το 2012 για να παίξει μια σεζόν στο Ντένβερ, πριν πάει στο Γκόλντεν Στέιτ το 2013.

Ο ιδιοκτήτης της καλιφορνέζικης ομάδας, Τζο Λάκομπ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τη φανέλα με το Νο. 9 προς τιμήν του Ιγκουοντάλα, ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 1.231 αγώνες.

