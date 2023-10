Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: διακοπή του αγώνα, τραυματίστηκε ο Χουάνκαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπή στο ντέρμπι των αιωνίων όταν κροτίδα έσκασε κοντά στον Χούνκαρ. Στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

-

Διακοπή στο ντέρμπι των αιωνίων όταν ο Παναθηναϊκός αποχώρησε απο το γήπεδο, μετά από κροτίδα που έπεσε κοντά στον Χουάνκαρ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού στον σοβαρό τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα μετά το γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός με τον Μαντί Καμαρά στο 49'.

Οι «πράσινοι» βλέποντας τον Ισπανό μπακ να είναι αρκετή ώρα στο έδαφος και να φεύγει με φορείο, αποφάσισαν στο 53' να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και να πάνε στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος του μαστού: Στα ροζ το κτήριο της ΓΓ Αιγαίου στην Μυτιλήνη

Τηλεφωνική απάτη – Ορεστιάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο “μαϊμού” γιατρός

Νέο Ηράκλειο – τροχαίο δυστύχημα: 19χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο (εικόνες)