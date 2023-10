Πολιτική

Φίλης: Ο Κασσελάκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ

Λάβρος ο Νίκος Φίλης στις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1. «Εικόνα διάλυσης και εξευτελισμού» στον ΣΥΡΙΖΑ, βολές στον Κασσελάκη και κάλεσμα στον Τσίπρα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρώην υπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης για τον νέο πρόεδρο του κόμματος και την πορεία της παράταξης.

«Δεν θέλω να ερμηνεύσω τα όσα λέει ο κύριος Κασσελάκης. Έχει δίκιο, εξελέγη από τη βάση κι αυτό είχε προβλήματα λόγω της κατάστασης. Όποιος ήθελε, έδινε 2 ευρώ και ψήφιζε. Ο ίδιος ήταν ένα μήνα μέλος του κόμματος και κέρδισε την προεδρία του», είπε αρνούμενος να σχολιάσει την αποστροφή Κασσελάκη πως έχει «νωπή εντολή από τη βάση του κόμματος» και συμπλήρωσε σχετικά:

«Πιο νωπή ήταν η απόφαση που έδωσε ο λαός στις δημοτικές εκλογές. Αυτό δεν οφείλεται στον κ. Κασσελάκη, αλλά δεν το ανέτρεψε. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν υπήρχε, υπήρχε ανάταση» και έφερε ως παραδείγματα την αλλαγή κλίματος μετά την ανάδειξη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ και Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.

«Τα όσα διατυπώνονται από τον κ.Κασσελάκη συνιστούν ακραία μορφή φιλελευθερισμού», σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του και χαρακτήρισε το δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» ως «μεγάλη προσφορά στη δημοσιογραφία και την κοινωνία».

«Δεν τα ξέραμε», είπε αναφορικά με τα όσα δημοσιεύτηκαν στην ΕΦΣΥΝ, σημειώνοντας πως δηλώσεις Κασσελάκη σχετικά με το κεφάλαιο έχουν γίνει πριν από λίγες μέρες και όχι πριν από χρόνια.

«Με όσα λέει ο κ.Κασσελάκης ,τα οποία υποστηρίζει και σήμερα και δεν σβήνονται με το ακαταλόγιστο της νεότητας. Και με όσα λέει δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα κόμμα της Αριστεράς», είπε.

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως, «τίθεται ζήτημα του τι εκπροσωπεί ο κ.Κασσελάκης. Αν θέλει να φτιάξει άλλο κόμμα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να μοιράσω διαγραφές, εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω πολιτικά».

Και απάντησε στο αν θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως «σε ό,τι με αφορά, θα θέσω θέμα ηγεσίας. Θα θέσουμε θέμα λειτουργίας του κόμματος».

Κατηγόρησε τον Στέφανο Κασσελάκη ότι, «κέρδισε την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να πει τι πιστεύει. Τώρα ακούει ο κόσμος τι πιστεύει».

«Μένουμε δίνοντας μάχη να μη γίνει το κόμμα ένα κόμμα κεντροδεξιό», είπε απαντώντας στο γιατί παραμένουν στο κόμμα τα στελέχη που ασπάζονται αυτές τις απόψεις. «Το πραγματικό εναγώνιο ερώτημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μη γίνει το ΠΑΣΟΚ του 2012. Πηγαίνει προς τα εκεί και δεν ανακόπτει αυτήν την πορεία ο κ.Κασσελάκης».

«Οικονομικά συμφέροντα έφεραν τον Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ»

Στο ερώτημα «ποιος έφερε τον Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ;», απάντησε πως, «τυπικά τον έφερε ο Τσίπρας, τον έβαλε 7ο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Οφείλει να απαντήσει στο πού τον βρήκε, γιατί η εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ είναι διάλυσης και εξευτελισμού».

Και συνέχισε λέγοντας πως, «κάποιοι εκτός ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου οικονομικοί παράγοντες, έχουν κάνει κάποια επιλογή.

Αυτήν την 4ετία θα μοιραστούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλουν να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου ο Κ.Κασσελάκης εξυπηρετεί αυτή την κατεύθυνση».

«Εμείς, στη συνείδηση του κόμματος δίνουμε μάχη να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα», επέμεινε και στις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας, απάντησε πως, «πρέπει τώρα να διευκρινιστεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα Αριστεράς».

Σχετικά με το αν αυτό θα γίνει στο συνέδριο που το ίδιο το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως, «συνεχώς αναβάλλεται», απάντησε πως, «πολύ πιο γρήγορα από το Συνέδριο, στην Κεντρική Επιτροπή μπορεί να διευκρινιστεί το αν ο κ.Κασσελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

«Κανείς από εμάς δεν υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον αναδείξαμε, τον στηρίξαμε, και βεβαίως τιμήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού σε αυτή την πορεία. Τα περί υπονόμευσης που ειπώθηκαν είναι σύνδρομο κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε υπερασπιζόμενος τη στάση μελών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και επέμεινε πως «αυτό που γίνεται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι «διάλυση και εξετευλισμός».

«Ο Τσίπρας έπρεπε ήδη να έχει μιλήσει», τόνισε αναφερόμενος στα όσα είπε περί υπονόμευσης Τσίπρα από την Αχτσιόγλου, ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Δυο διαφορετικοί κόσμοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν είμαι αρχηγός και δεν θέλω να εκφράζω κάποια συλλογικότητα. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει με συλλογικό τρόπο», σημείωσε, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι, «αποσιώπησε τις απόψεις του, τις έκρυψε. Το ζήτημα έχει να κάνει με το αν μπορεί να εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μπορεί. Δεν θα διώξει τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα φύγει αλλιώς και πρέπει να βρούμε πως».

Ερωτηθείς αν οι Παππάς και Πολάκης εκλαμβάνονται ως «σύντροφοι», απάντησε πως, «η γραμμή Πολάκη στην πανδημία ήταν εκτός γραμμής και έκανε κακό στον ΣΥΡΙΖΑ. Του αψύ Κρητικού. Η πολιτική του Παππά για το ραδιοτηλεοπτικό ξεκίνησε για καλό και κατέληξε σε φιάσκο».

Επέμεινε ότι, «όπως εκφράζεται σήμερα ο Κασσελάκης, δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Θα έχουμε μια συζήτηση με ένταση στην Κεντρική Επιτροπή και θα δούμε πώς θα κινηθούμε», σημείωσε για το τι μέλλει γενέσθαι.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως, «τον καταλαβαίνω απόλυτα».

«Γιατί να παραδώσει την έδρα; Δεν εξελέγη με το κόμμα Κασσελάκη, εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε.

