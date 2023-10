Πολιτική

Μεταναστευτικό: Ο Καιρίδης στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη στο Anadolu έδωσε ο Υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης πριν από τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών.

-

Με βασικό θέμα το μεταναστευτικό ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στην Άγκυρα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά.

Μιλώντας στο Πρακτορείο Αναντολού, αναφέρθηκε στα ζητήματα που θα εξετασθούν στη διάρκεια των διμερών επαφών του στην Άγκυρα.

«Η παράτυπη μετανάστευση», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «συνιστά κρίσιμο πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Τουρκία, καθώς και για ολόκληρη την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η Τουρκία αποτελεί χώρα-κλειδί για την αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου προβλήματος».

Ο κ. Καιρίδης ανέφερε ακόμα ότι οι συναντήσεις που θα γίνουν στην Άγκυρα πραγματοποιούνται εν μέσω της συνεχιζόμενης προσέγγισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και της σημαντικής αύξησης των ροών παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη.

«Μετά από μια μακρά περίοδο εντάσεων», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, «φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν πολλές συγκλίσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή η βελτίωση των σχέσεων αντικατοπτρίζεται επίσης στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών κατά της παράτυπης μετανάστευσης».

Ερωτηθείς αν η υπόλοιπη Ε.Ε., ιδίως οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, συμμερίζονται την άποψη της Ελλάδας για την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με την Τουρκία στο ζήτημα αυτό, ο κ. Καιρίδης τόνισε:

«Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος στο θέμα αυτό, με τους Σύρους πρόσφυγες και άλλους. Και η Ευρώπη είναι εδώ για να βοηθήσει με την υποστήριξη της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε».

«Οι συνθήκες», επεσήμανε, «υπαγορεύουν μια πιο εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, με την Ελλάδα να προωθεί αυτή τη γραμμή επιχειρηματολογίας εντός της Ένωσης».

«Η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα όσον αφορά τη μετανάστευση και τη διαχείρισή της. Είναι μια χώρα-κλειδί που έχει τις δικές της ανάγκες. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και μια φόρμουλα που να είναι επωφελής για όλους τους ενδιαφερόμενους», συμπλήρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Υπάρχουν κάποιες ιδέες που θα συζητηθούν, στην πορεία προς τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας σε ενάμιση μήνα, με στόχο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορέσουν να ανακοινώσουν κάτι το συγκεκριμένο», κατέληξε ο κ. Καιρίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι έγραψε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα για τη διακοπή

Πέθανε ο Χρόνης Αηδονίδης

Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας