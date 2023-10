Πολιτισμός

Μενδώνη από Όσιο Λουκά Βοιωτίας: Τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για τις μελέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού, με επικεφαλής την Υπουργό, Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στη Βοιωτία.

-

Η Λίνα Μενδώνη επικεφαλής υπηρεσιακού κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποίησε αυτοψία στο μοναστηριακό συγκρότημα του Οσίου Λουκά Βοιωτίας, Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προκειμένου να ενημερωθεί για τις μελέτες και τα έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά την πυρκαγιά της 25ης Αυγούστου τ.έ., η οποία προκάλεσε περιορισμένης έκτασης ζημίες στο ερειπωμένο κελί του Ιωάσαφ, του 19ου αι., που αποτελεί τμήμα της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Μονής.

Την Υπουργό Πολιτισμού υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κκ. Γεώργιος, ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και ο Δήμαρχος Διστόμου–Αράχοβας–Αντίκυρας Γιάννης Σταθάς. Παρόντες οι καθηγητές του ΕΜΠ ,Χαράλαμπος Μουζάκης και Ελευθερία Τσακανίκα, καθώς και ο συνεργάτης τους αρχιτέκτονας Τίμος Κουϊμτζόγλου, οι οποίοι έχουν αναλάβει, κατ΄εντολή της Μονής, εδώ και αρκετούς μήνες, την εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση της νοτιοανατολικής πτέρυγας.

Στη συζήτηση με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «είναι αναγκαία, το ταχύτερον δυνατόν, η ωρίμανση, όλων των μελετών, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της νοτιοανατολικής πτέρυγας συνολικά, ανεξαρτήτως της ζημίας την οποία προκάλεσε η φωτιά της 25ης Αυγούστου», προσθέτοντας ότι η αποκατάστασή της «μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας –δεδομένης και της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειάρχη Φ. Σπανού- προκειμένου στο συγκεκριμένο χώρο να φιλοξενηθεί η σημαντική Βιβλιοθήκη της Μονής».

Η Υπουργός Πολιτισμού και το κλιμάκιο των στελεχών του ΥΠΠΟ διενήργησαν ενδελεχή αυτοψία στους επιμέρους χώρους της νοτιοανατολικής πτέρυγας, από την οποία απομακρύνονται μπάζα και υπολείμματα της φωτιάς. Από τους μελετητές, επί τόπου, παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αναστήλωση της πτέρυγας και συζητήθηκαν τα άμεσα σωστικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια; ανασκαφικών τομών, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να επικαιροποιηθούν και να συμπληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης της πτέρυγας. Αποφασίστηκε η λήψη άμεσων μέτρων και η εκπόνηση -από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ- ειδικής μελέτης για τον ερπισμό των εδαφών στον άμεσο περιβάλλοντα τη Μονή χώρο, εξ αιτίας της φωτιάς και των έντονων βροχοπτώσεων, που ακολούθησαν.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας παρουσίασε, με τους εξωτερικούς συνεργάτες της, τις μελέτες που εκπονούνται για την πυροπροστασία και πυρόσβεση, την αντικεραυνική προστασία και για την προσβασιμότητα του μοναστηριακού συγκροτήματος από ΑμεΑ.

Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη προήδρευσε σε διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετείχαν ο Μητροπολίτης κκ. Γεώργιος και συνεργάτες του, η Διευθύντρια Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιουλία Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θεμιστοκλής Βλαχούλης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Αλεξάνδρα Χαραμή, οι υπεύθυνοι μελετητές και άλλοι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΠΟ.

«Στη διευρυμένη σύσκεψη, δήλωσε η Υπουργός, συζητήσαμε εκτενώς όλες οι πτυχές της αποκατάστασης της Μονής και της θωράκισής της και θέσαμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των μελετών από τους φυσικούς κινδύνους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των σωστικών μέτρων του συγκροτήματος, με κυριότερο τη σταθεροποίηση των πρανών του περιβάλλοντος χώρου της Μονής. Συζητήσαμε, επίσης, την ωρίμανση της γεωφυσικής και γεωτεχνικής μελέτης, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρου όπως και τη λήψη μέτρων αντιστήριξης των τοίχων του διώροφου κελιού του Ιωάσαφ, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνσή του από τις καιρικές συνθήκες. Θεωρώ απολύτως απαραίτητη την καλή συνεργασία των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, των μελετητών, της Περιφέρειας, του Δήμου και φυσικά της μΙεράς Μητρόπολης και της μοναστικής κοινότητας προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση του μνημείου εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε ήδη συμφωνήσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - ΟΗΕ: “Καμπανάκι” για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών

Ιταλία: Κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στην Ελλάδα 5 αρχαιοελληνικά νομίσματα (εικόνες)

Αίγιο: Χειροπέδες στον ασυγκράτητο… ληστή